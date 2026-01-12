收交通罰單先勿繳款 「不認罪」可保權益

我的頻道

記者啟鉻／綜合報導
在加州開車收到交通罰單，雖有權申訴並可能取消或減少罰款，但一切還是遵守交通規則，小心為上。（取自美國汽車協會官網）
在南加州開車，無論是超速、Stop標誌未完全停下、紅燈右轉未停，還是變換車道不當，一張罰單就可能是數百美元，再加上保險費的上漲，實際成本可能達上千美元。然而，許多駕駛人不知道，只要掌握正確方法，完全有可能取消或減少罰單，甚至避免被記點和保費上漲。

根據法律資訊平台FindLaw及ticketclinic資訊，如車主不幸收到罰單，千萬不要急著完成交罰款的程序。在加州，完成繳款，等於在法律上承認有罪，將放棄申訴權。正確的做法是先選擇「不認罪」（Not Guilty），並要求審理。加州的一個重要制度，是書面審理（Trial by Written Declaration），允許不必親自出庭，只要提交書面申辯即可。申辯後，警察必須在規定期限內提交書面證詞，法官將根據雙方文件作出裁決。如果警察遲交或資料不完整，申訴者有可能自動勝訴。尤其在南加州，由於警察勤務繁忙，這種自動勝訴情況，並不罕見。

在書面申辯中，不必否認違規，而是要創造合理懷疑。例如警察觀察的位置是否合理、當時的車流和天氣是否會影響判斷，或者雷達和測速器是否有當日校準紀錄，甚至違規細節標示是否正確。只要法官認為存在合理懷疑，罰單就有可能被撤銷。如果書面審理不幸敗訴，仍然可以申請上訴，這時已經看到警察的證詞，可以針對漏洞提出反駁，許多案件都能在第二階段成功翻盤。

而如何避免罰單，首先是駕車保持低調。簡單來說，外觀普通的車雖然不夠吸睛，但往往較安全、省錢。任何容易吸引注意的特徵，都可能成為警察攔下的理由。車窗貼膜的深色度，需符合州法規。過於誇張車輛改裝，例如巨大尾翼、超大輪圈或底盤燈光，容易引起警察注意，而車輛貼紙或個性化車牌，也可能造成負面聯想，如「SPD DMN」（速度惡魔）等標語，可能成為被攔理由。

除此之外，在駕車時盡量只在超車時使用左側車道，車速要隨車流調整等。

