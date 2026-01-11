LAX現末日專機引猜測 國防部:作戰訓練

我的頻道

洛杉磯訊
由波音747改裝而成的E-4B專機，是美國空軍所屬的「空中國家作戰中心」（NAOC），又被稱為末日專機。 （路透）
由波音747改裝而成的E-4B專機，是美國空軍所屬的「空中國家作戰中心」（NAOC），又被稱為末日專機。 （路透）

美軍一架有「世界末日專機」之稱的E-4B「守夜者」（E-4B Nightwatch），11日現身洛杉磯國際機場LAX），引起不少網友議論與揣測。據KTLA電視台報導，這是該機型首度在LAX被目擊。

這架由波音747改裝而成的E-4B專機，是美國空軍所屬的「空中國家作戰中心」（NAOC），在重大國家危機期間，可作為空中指揮中心，因此又被稱為「空中五角大廈」，具備在核戰、自然災難等緊急情況下持續運作聯邦政府的能力。

根據「紐約郵報」報導，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）搭乘該機降落LAX，目前正進行名為「自由軍火庫」（Arsenal of Freedom）的全國巡迴活動，是為提升軍隊招募。他還被拍到在洛杉加大（UCLA）與新兵一同進行體能訓練。不少航空迷指出，這是該型號飛機在其長達51年服役歷史中，首度現身LAX。外界對該機突然降落洛杉磯頗感好奇。美國空軍對此回應：「空中作戰中心有多項任務，包括作戰與訓練，因此需前往國內外多個地點。」

另有報導指出，其中一架「世界末日專機」未來將常駐於白宮（White House），以應對突發狀況。此次E-4B現身，正值美軍日前拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），並且總統川普與丹麥政府就格陵蘭（Greenland）議題交鋒，背景敏感，引發各界關注。

該機僅在2001年「911恐怖攻擊」後曾真正投入緊急運作，用以確保政府運行不中斷。根據商業內幕報導，E-4B飛機的大多數性能都被列為機密，但外界已知其部分特點。這種飛機機內共有3層，最多可容納112人。它擁有4個巨大引擎，可以連續飛行12小時而不加油。如果進行空中加油，理論上可以飛行數日。為阻止核爆產生的輻射線，飛機窗戶設有類似微波爐窗戶上的線網。就飛行成本來說，該機每小時耗費約37萬2500美元；作為對比，普通客機耗費約4萬9000美元。

LAX 洛杉磯國際機場 馬杜洛

