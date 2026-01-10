我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

爾灣二手精品店又被搶 老闆嘆不斷重演

編譯組╱綜合報導
爾灣二手精品商店的老闆在竊賊闖入並試圖偷走價值十萬美元的包款後，公開發聲。 （取自爾灣警局）
爾灣二手精品商店的老闆在竊賊闖入並試圖偷走價值十萬美元的包款後，公開發聲。 （取自爾灣警局）

NBC 7電視台報導，位於爾灣（Irvine）的一家高端精品包專賣店，近日再次成為竊賊目標。亞裔店主指出，歹徒企圖偷走價值逾10萬美元的名牌包，而這已非首次遭到闖入。店主直言，類似事件一再發生，讓人心驚。

Luxe Du Jour精品二手店的創辦人兼執行長潘（Tammy Phan）表示，該店專營正品設計師包款的買賣，「這種事情就是不斷重演。」她說，自己之所以將事業拓展至美國，是因為曾在加拿大投資節目「Dragon's Den」–即加拿大版「Shark Tank」–獲得資金支持，隨後在美國設立總部並擴張營運，「原本一切都很平靜。」

然而，約3個月前，這份平靜被打破。潘指出，當時竊賊闖入店內，偷走數個愛馬仕（Hermès）包款；不久後再度發生闖案。她說，在加強保全措施後，歹徒只能得手價格較低的商品。

第3起闖案發生在5日凌晨約4時。潘表示，嫌犯破門進店翻找，試圖尋找其他高價包款，「最後大約來了20輛警車，把整棟建築團團包圍。」

柯斯塔梅沙（Costa Mesa ）警局隨即支援，出動無人機在外圍巡邏，爾灣警局則派遣警犬進入搜索。2嫌犯試圖經由樓梯間逃逸，最終仍被警方逮捕。

警方確認，嫌犯為40歲的史賓塞（Richard Bernard Spencer）與30歲的謝爾比（Marcellus Ronell Shelby），兩人皆來自洛杉磯。

加拿大 爾灣 愛馬仕

上一則

按照新飲食指南吃 每人一周食品開銷增至175美元

下一則

擾人37天大熊 遭「熊聯盟」彩彈驅走

延伸閱讀

爾灣換地推住宅開發 大公園社區將建1300套市價住房

爾灣換地推住宅開發 大公園社區將建1300套市價住房
華人區商場7旬婦被毆打、搶劫 路人見義勇為 結果...

華人區商場7旬婦被毆打、搶劫 路人見義勇為 結果...
推廣柔力球 爾灣華裔發起邀請賽

推廣柔力球 爾灣華裔發起邀請賽
爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡

爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡
AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大

AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大
1月3及4日中美經濟與投資前瞻講座，分別在聖蓋博與爾灣舉行

1月3及4日中美經濟與投資前瞻講座，分別在聖蓋博與爾灣舉行

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...