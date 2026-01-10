爾灣二手精品店又被搶 老闆嘆不斷重演

爾灣二手精品商店的老闆在竊賊闖入並試圖偷走價值十萬美元的包款後，公開發聲。 （取自爾灣警局）

NBC 7電視台報導，位於爾灣 （Irvine）的一家高端精品包專賣店，近日再次成為竊賊目標。亞裔店主指出，歹徒企圖偷走價值逾10萬美元的名牌包，而這已非首次遭到闖入。店主直言，類似事件一再發生，讓人心驚。

Luxe Du Jour精品二手店的創辦人兼執行長潘（Tammy Phan）表示，該店專營正品設計師包款的買賣，「這種事情就是不斷重演。」她說，自己之所以將事業拓展至美國，是因為曾在加拿大 投資節目「Dragon's Den」–即加拿大版「Shark Tank」–獲得資金支持，隨後在美國設立總部並擴張營運，「原本一切都很平靜。」

然而，約3個月前，這份平靜被打破。潘指出，當時竊賊闖入店內，偷走數個愛馬仕 （Hermès）包款；不久後再度發生闖案。她說，在加強保全措施後，歹徒只能得手價格較低的商品。

第3起闖案發生在5日凌晨約4時。潘表示，嫌犯破門進店翻找，試圖尋找其他高價包款，「最後大約來了20輛警車，把整棟建築團團包圍。」

柯斯塔梅沙（Costa Mesa ）警局隨即支援，出動無人機在外圍巡邏，爾灣警局則派遣警犬進入搜索。2嫌犯試圖經由樓梯間逃逸，最終仍被警方逮捕。

警方確認，嫌犯為40歲的史賓塞（Richard Bernard Spencer）與30歲的謝爾比（Marcellus Ronell Shelby），兩人皆來自洛杉磯。