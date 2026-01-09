Chick-fil-A大勁銷 贏者全年餐點免費

Chick-fil-A與多家連鎖餐廳品牌近期皆面對顧客流量下跌的挑戰，在其今年80周年慶推出行銷點子，以扭轉局面。圖為該餐廳去年秋季推出的新餐點。（取自Chick-fil-A官網）

CNBC報導，以雞肉餐點為主打的連鎖餐廳Chick-fil-A（福來雞）慶祝創店80周年，今年將進行為期全年的有史以來最大市場推廣活動，包括推出懷舊包裝、收藏杯、主題周邊商品，甚至顧客有機會贏取一年免費用餐。此次活動可謂使足勁力，以扭轉該餐廳近期客流量下滑趨勢。

活動的重點之一，是每隔幾周，就推出四款懷舊的收藏杯設計，靈感來自公司歷史檔案和32盎司杯的形狀，價格為每個杯子3.99美元。這些懷舊杯中，其中3000個屬「金色粉絲杯」，如果顧客在隨意購買收藏杯時，剛好買中「金色粉絲杯」（顧客事先不會知道哪個是金粉杯），就可贏得一年的免費Chick-fil-A餐點，即有3000名顧客是這玩意的幸運兒。

其他點子還有銷售主題周邊商品，包括限量版乳牛毛偶；同時推出有別於慣常供應的限量新餐點。從1月12日起，會新增並將長期供應的冰沙蘇打水和冰淇淋汽水。

Chick-fil-A近期面對顧客流量下跌挑戰。由於其為私人公司，因此不會透露季度財務狀況。然而，其特許經營店披露的文件顯示，該公司2024年的整體銷售增長放緩至5.4%，是十多年來首次出現低於10%的銷售增長。

近期，不少其他品牌的連鎖餐廳，亦出現顧客流量及銷售額下降情況，因此已有數百家連鎖餐廳的分店於2025年永久關閉，當中不乏星巴克 及Jack in the Box等知名品牌。

Chick-fil-A一直實力強大，整體銷售額在2024年達到227.4億美元，使其成為美國第三大連鎖餐廳，僅次於麥當勞 和星巴克。過去十年，該公司更在美國各地增加多分店，並計畫將其國際業務拓展至英國和新加坡 。