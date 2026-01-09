我的頻道

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

華女涉用清潔劑毒夫 獲撤訴後又被提告

【爾灣訊】
檢方提交的視頻證據，顯示余月往杯中倒強力清潔劑「通樂」。（本報資料照╱取自法庭文件）
爾灣華女余月（Yue「Emily」Yu，音譯）在8日解封的一份最新大陪審團起訴書中，重新被檢方指控包括「企圖下毒」等罪名。余月涉嫌在2022年故意將通樂（Drano）倒入丈夫飲料中。根據本報此前報導，負責本案的檢察官去年曾表示，因一位無法出席的證人，要撤銷對余月的指控。

根據橙縣紀事報報導，被告余月是皮膚科醫師，曾在米慎維埃和（Mission Viejo）擔任皮膚科醫師。檢方指控，她在與丈夫進行激烈的離婚與子女監護權爭奪期間，將毒物摻入丈夫茶中。余月已否認相關指控。

針對此次指控內容變動，檢察官在8日的聽證會上並未說明新增指控的原因。

這份新的起訴書是橙縣大陪審團針對本案提出的第二份起訴書，正式新增三項「企圖下毒」指控，同時保留原有下毒罪名，以及一項造成身體傷害的家庭暴力指控。涉嫌的下毒與企圖下毒行為，被指發生在2022年7月11日、7月18日與7月25日這幾天。

余月的丈夫表示，自2022年4月起，他便察覺茶中出現異味，懷疑妻子在飲料中動手腳，於是安裝兩台攝影機。相關影像與指控隨後出現在民事法院文件中，並成為刑事指控的依據。

余月的律師則主張，丈夫是為在離婚與子女監護權官司中取得優勢而設局，並稱余月的丈夫曾要求余月將通樂倒入杯中，是為殺螞蟻，而非下毒。近幾個月來，余月的辯護律師多次表示已準備好進行陪審團審理，但檢方多次請求延期。

8日在聖塔安那（Santa Ana）法院舉行的簡短聽證會中，檢察官韓利（Tina Hanley）告訴橙縣高等法院法官唐納修（Patrick H. Donahue），檢方的一名證人目前無法出庭，尚未準備好開庭審理。

檢辯雙方對如何正式撤銷先前的起訴書意見不一。余月的律師表示，檢方不能透過「無止盡的替代性起訴書」來「阻撓辯方追求迅速審判的權利」。唐納修法官已排定13日舉行聽證會，討論如何正式撤銷先前的起訴書，讓余月針對新的起訴書進行答辯，並可能訂下陪審團審判日期。

