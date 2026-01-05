《Wanting》作者賈佳圖書館對談

蒙特利公園市 布魯格邁耶圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）將於 1月31日（周六）下午1時，在館內Friends Room舉辦作家座談活動，邀請獲獎作家Claire Jia（賈佳）分享其得獎小說《Wanting》。本次訪談將由加州大學 爾灣分校（UC Irvine）英語系副教授Christopher Fan主持，並設有英語與中文的雙語問答環節。現場備有簡單茶點。活動需事先報名，報名將於 1月10日 開放，請致電成人服務部門626-307-1368。

Claire Jia為洛杉磯 作家，作品曾刊登於《紐約時報 》Modern Love專欄、《The Rumpus》及《Reductress》，亦曾參與電視及電玩遊戲編劇工作，包括榮獲2024年皮博迪獎的遊戲《We Are OFK》。其小說《Wanting》被《紐約時報》譽為「犀利且機智的亮眼處女作」，《Kirkus Reviews》亦稱其為「對慾望、嫉妒與背叛的深刻詮釋」。故事橫跨兩個國家、三段人生，探討人們為了友情、愛情與夢想願意付出的極限。

Christopher Fan為UC Irvine英語系副教授、UCI Global Asias主任，同時也是《Hyphen》雜誌共同創辦人及資深編輯。他的研究與寫作聚焦於二十與二十一世紀英語與亞裔 ／美國亞裔文化、東北亞政治經濟、科幻文學及台灣研究。其首部著作《Asian American Fiction After 1965: Transnational Fantasies of Economic Mobility》入圍「當代藝術研究學會」2025年圖書獎決選名單。

活動當天，《Wanting》一書將由Fables and Fancies書店提供現場販售與簽書服務。

蒙特利公園市布魯格邁耶圖書館為市立公共圖書館，地址為318 South Ramona Avenue, Monterey Park, CA 91754。更多圖書館活動與服務資訊，請造訪官網www.montereypark.ca.gov/library。