73歲米基洛克欠租遭逼遷 友發起眾籌 已募得近9萬

好萊塢73歲影星米基洛克（Mickey Rourke）的友人，發起募捐為他付房租。(美聯社)

據報導，73歲的好萊塢 傳奇影星米基洛克（Mickey Rourke）因拖欠租金 ，正面臨從租住的洛杉磯居所被迫遷離的困境，目前發起GoFundMe ，目標眾籌10萬美元，期待能留住現居，度過難關。截至發稿時間，該帳號已募得超過8萬8000美元。

洛克以銀幕硬漢形象著稱，當演員之前曾是拳擊手。去年12月底，傳出消息指他拖欠近6萬美元的房租，並收到三天的限期通知，要求他付還欠租或遷離居所。

他於去年3月與房東戈爾德（Eric Gold）簽訂租約，租住三個臥室及兩個半浴室，此住房被房產資訊網站Zillow形容為「一所精緻的升級西班牙式平房」。

法庭文件顯示，最初的月租為5200美元，後來漲到7000美元。法庭於12月18日向洛克送達三天限期通知後，他未遵從，促使業主向法庭要求賠償律師費及損失。

洛克一位朋友瓊斯（Liya-Joelle Jones）經洛克本人同意，發起GoFundMe眾籌10萬美元的活動，以支援他在「極其艱辛的時刻」，能重拾安穩生活，得享心靈平靜。

友人瓊斯在發起眾籌的訊息中寫道：「米基（洛克）一生之路從未安定穩妥。在事業巔峰時，他毅然離開好萊塢，去追尋真理與真實，選擇冒險而捨棄安逸。他的拳擊生涯真實而殘酷，留給他長久的身心創傷，而他在影圈閃亮一時，卻又很快離軌而行。」

洛克原名為菲利普安德烈洛克二世（Philip Andre Rourke Jr.），1982年，他在電影「餐廳」（Diner）中擔綱主角，一舉成名。他曾榮獲金球獎最佳男主角獎，及入圍奧斯卡最佳男主角提名。

然而洛克的個人生活令其電影事業遇阻。他在2008年接受「泰晤士報」訪問時表示，他的行為令人驚嚇，以致失去了婚姻、房屋、信譽和事業。