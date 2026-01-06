我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

73歲米基洛克欠租遭逼遷 友發起眾籌 已募得近9萬

編譯組／綜合報導
好萊塢73歲影星米基洛克（Mickey Rourke）的友人，發起募捐為他付房租。(美聯社)
好萊塢73歲影星米基洛克（Mickey Rourke）的友人，發起募捐為他付房租。(美聯社)

據報導，73歲的好萊塢傳奇影星米基洛克（Mickey Rourke）因拖欠租金，正面臨從租住的洛杉磯居所被迫遷離的困境，目前發起GoFundMe，目標眾籌10萬美元，期待能留住現居，度過難關。截至發稿時間，該帳號已募得超過8萬8000美元。

洛克以銀幕硬漢形象著稱，當演員之前曾是拳擊手。去年12月底，傳出消息指他拖欠近6萬美元的房租，並收到三天的限期通知，要求他付還欠租或遷離居所。

他於去年3月與房東戈爾德（Eric Gold）簽訂租約，租住三個臥室及兩個半浴室，此住房被房產資訊網站Zillow形容為「一所精緻的升級西班牙式平房」。

法庭文件顯示，最初的月租為5200美元，後來漲到7000美元。法庭於12月18日向洛克送達三天限期通知後，他未遵從，促使業主向法庭要求賠償律師費及損失。

洛克一位朋友瓊斯（Liya-Joelle Jones）經洛克本人同意，發起GoFundMe眾籌10萬美元的活動，以支援他在「極其艱辛的時刻」，能重拾安穩生活，得享心靈平靜。

友人瓊斯在發起眾籌的訊息中寫道：「米基（洛克）一生之路從未安定穩妥。在事業巔峰時，他毅然離開好萊塢，去追尋真理與真實，選擇冒險而捨棄安逸。他的拳擊生涯真實而殘酷，留給他長久的身心創傷，而他在影圈閃亮一時，卻又很快離軌而行。」

洛克原名為菲利普安德烈洛克二世（Philip Andre Rourke Jr.），1982年，他在電影「餐廳」（Diner）中擔綱主角，一舉成名。他曾榮獲金球獎最佳男主角獎，及入圍奧斯卡最佳男主角提名。

然而洛克的個人生活令其電影事業遇阻。他在2008年接受「泰晤士報」訪問時表示，他的行為令人驚嚇，以致失去了婚姻、房屋、信譽和事業。

好萊塢 GoFundMe 租金

上一則

羅省李氏敦宗公所 李錦生連任主席

下一則

FSA、HSA買美容保養品 有條件免稅

延伸閱讀

積欠6萬房租 明星米基洛克面臨被驅逐

積欠6萬房租 明星米基洛克面臨被驅逐
「火線重案組」男星小伊塞亞維特洛克過世 享壽71歲

「火線重案組」男星小伊塞亞維特洛克過世 享壽71歲
不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯

不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯
Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現逾4400萬元

Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現逾4400萬元
維州樂透局示警：「50億頭獎」兆彩是詐騙 不要點擊社群連結

維州樂透局示警：「50億頭獎」兆彩是詐騙 不要點擊社群連結
維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53
DMV日前表示，由於一項源自2006年系統遺留軟體錯誤，約有32.5萬加州居民將被要求更換其REAL ID駕照或身分證，受影響人群占全體REAL ID持有者約1.5%。（加州車輛管理局提供）

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

2026-01-02 14:44

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？