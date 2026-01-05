道路淹水…南加男子暴雨天下車檢查 遭洪水捲走

我的頻道

一名南加男子在暴雨期間，於一處淹水道路遭洪水沖走，經多單位搜救後，在河流下游發現其遺體。圖為示意圖。（取自Pexels）
一名南加男子在暴雨期間，於一處淹水道路遭洪水沖走，經多單位搜救後，在河流下游發現其遺體。圖為示意圖。（取自Pexels）

聖塔芭芭拉縣官員證實，一名男子於3日在暴雨期間，於戈利塔谷（Goleta Valley）一處淹水道路遭洪水沖走，經多單位搜救後，在河流下游發現其遺體。

根據聖塔巴巴拉獨立報（Santa Barbara Independent）報導，縣消防局隊長Mike Gray表示，事發於3日正午前不久，該名男子駕車行經North San Marcos路1100號路段附近時，車輛卡在一處橫跨Maria Ygnacio Creek的淹水路段。當時受大雨影響，溪水水位暴漲並漫過路面。Gray指出，男子隨後下車查看情況，卻遭湍急水流沖走，捲入溪中。

聖塔芭芭拉縣警局的新聞稿指出，家屬隨即撥打911通報，指男子被洪水捲入溪流，促使多個單位展開大規模搜救行動。參與搜救的單位包括聖塔芭芭拉縣消防局、警局、縣航空支援隊，以及范杜拉縣航空支援隊。Gray表示，搜救行動共出動8輛消防車與2架直升機，搜救人員自男子落水地點一路部署至溪流匯入太平洋的下游區域。

新聞稿還指出，儘管搜救人員在惡劣且危險的天候條件下進行長時間、跨單位的協調搜索，仍於下午約1時50分，在San Marcos與Via Parva交會處附近的溪流中、也就是男子被沖走地點下游，發現其已不幸身亡。

警方表示，死者身分暫不對外公布，需待通知最近親屬後再行說明。

警方同時呼籲，隨著強降雨持續影響本地區，民眾務必遠離溪流、河川、排水渠道及其他水域。水位可能在短時間內迅速上升，水流也可能比外觀看起來更為湍急。警方提醒，切勿嘗試穿越淹水道路，或在暴漲的溪流附近行走；若遇到積水路段或危險水況，請立即折返，避免發生憾事。

此外，Gray指出，當天除這起死亡事件外，至少還發生兩起與風暴相關的救援行動。其中包括一輛受困於101號高速公路、靠近Winchester Canyon Road路段的車輛（無人受傷），以及在隆波克（Lompoc）一處河流中成功救出三人，其中兩人僅受輕傷並送往附近醫院治療。

