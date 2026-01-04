不當儲存危險材料 Verizon支付770萬與洛縣等地和解

KTLA 5電視台報導，電信業者Verizon已同意支付770萬美元，和解一宗涉南加州 數百座無線通訊基地台環境違規的案件。洛杉磯 縣、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）檢察官辦公室證實這項和解結果。

檢方指控，自2019年起，Verizon在洛杉磯縣、橙縣及聖伯納汀諾縣等南加 地區的「多處無線通訊基地台」內儲存鉛酸電池、石油產品等危險材料，作為緊急與備用電力系統之用，卻未依法妥善申報與管理。

聖伯納汀諾縣檢察官辦公室在新聞稿中指出，依加州法律規定，這類危險材料必須進行詳細申報，並落實適當的危險物質管理措施，包括定期檢查、人員訓練及相關安全要求，但Verizon未能全面遵守相關規定。

檢方表示，Verizon是在調查機構就相關違規行為與該公司接觸後，才開始配合法規要求並進行改善，且目前沒有證據顯示，這些設施曾造成實際的環境危害。

根據和解內容，770萬美元中，約712.5萬美元為民事罰款，20萬美元用於支付調查費，另有37.5萬美元將投入補充性環境改善項目。

其中，聖伯納汀諾縣檢察官辦公室將獲得逾81.3萬美元的罰款，以及近2.8萬美元的相關成本費用；聖伯納汀諾縣消防局危險物質部門則獲得超過31.5萬美元的罰款及約1.2萬美元的成本費用。洛杉磯縣檢察官辦公室將獲得超過80萬美元，該筆資金將主要用於協助起訴環境犯罪相關案件。

聖伯納汀諾縣檢察長安德森（Jason Anderson）表示，Verizon的違規，「本可以避免」。他強調，這項判決不僅確保企業承擔應有責任，也提升全州數千座基地台對第一線救援人員的資訊透明度，並要求Verizon未來持續保持合規。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）則在另一份聲明中指出，凡儲存危險材料的企業，依法都有責任保護公眾、第一線救援人員及環境的安全。他表示，這項和解清楚傳達訊息：即便是大型企業，也必須遵守加州環境法規，否則將被追究法律責任。

聖伯納汀諾縣檢察官辦公室表示，本案獲得橙縣、范杜拉縣（Ventura）、洛杉磯縣、帝王縣（Imperial）、河濱縣（Riverside）及聖地牙哥縣等多個地區檢察官辦公室，以及洛杉磯市檢察官辦公室的支持與參與。