爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡

編譯組／綜合報導
吳查爾斯（左）在比賽開始前接受採訪。（Swift隊伍YouTube）
吳查爾斯（左）在比賽開始前接受採訪。（Swift隊伍YouTube）

橙縣爾灣（Irvine）華裔高中生吳查爾斯（Charles Wu）組建微型賽車隊伍「Swift」，在近期舉辦的STEM Racing世界總決賽中取得佳績。

橙縣紀事報（Orange County Register）報導，16歲的吳查爾斯是爾灣貝克曼高中（Beckman High）的高二學生。在2025年於新加坡舉辦的以速度一決高下的微型賽車全球決賽中，他帶領「Swift」與來自全球超過400名語言與文化各異的參賽者同場競技，並在80多支隊伍中挺進前32強。

該報導描述這場位於新加坡的比賽場景：第一盞紅燈亮起時，吳查爾斯微微向前傾身，目光緊盯著那條狹長、潔白且光滑的賽道。接著，四組賽道紅燈迅速依序亮起。吳查爾斯屏住呼吸，視線始終停留在紅燈上，沒有看向賽道上並列的其他三輛賽車，也沒有理會賽道兩側、舉著手機錄影的數百雙眼睛。

即使在STEM Racing世界總決賽落幕數月後，吳查爾斯仍難以置信，自己的團隊究竟是如何一路挺進這項國際競賽的最高舞台。這項比賽匯聚來自世界各地的學生隊伍，他們親手設計、工程製作、行銷，並最終讓微型賽車在賽道上一較高下。

2025年於新加坡舉辦的STEM Racing世界總決賽，「Swift」隊正在準...
2025年於新加坡舉辦的STEM Racing世界總決賽，「Swift」隊正在準備比賽。（Swift隊伍YouTube）

吳查爾斯在貝克曼高中的校內工程相關課程中，首次接觸到STEM Racing（前身為F1 in Schools）。課程教授學生操作各式機具、3D列印、二氧化碳動力系統、電腦輔助設計軟體等，製作微型賽車。

在2024年8月，距離Swift團隊在新加坡世界總決賽嶄露頭角一年多之前，吳查爾斯想：「我對STEM有興趣，也喜歡汽車，那我還能在這個世界做些什麼？」

吳查爾斯表示，打造賽車的第一步是設計，這意味著大量研究。比賽有嚴格的規範與尺寸限制，必須完全符合資格條件，但真正的挑戰在於細節：如何調整車翼讓速度更快？如何讓車側更銳利，以提升空氣流動效率？什麼樣的造型最符合空氣力學？

這不只是工程，更是一種藝術。吳查爾斯將科學、數學與設計結合，透過機器精準打造出尺寸精確到毫米的賽車，只需按下一鍵，便能在賽道上疾馳，並在美國全國賽中奪下第三名，成功取得前進新加坡總決賽的門票。

吳查爾斯不僅打造賽車，也從無到有組建團隊。他回憶，在4月於北卡州夏洛特市（Charlotte）舉行的全國賽中，看到其他隊伍背後有完整課程、導師、校友與資金支持。

吳查爾斯的母親Eva Zhang表示，兒子對專案的全心投入，是團隊成功的關鍵。團隊成員一度包含社區大學學生，但到了世界賽時，僅剩三名高中生成員，剛好符合參賽最低人數門檻。

資金同樣是一大挑戰。吳查爾斯的父母各資助1000美元，其餘經費則由吳自行爭取，他獲得了南海岸中華文化中心及Roland DGA等單位贊助。

在世界總決賽淘汰賽中，Swift團隊的藍白賽車於20公尺賽道上跑出每秒20.03公尺的速度，快過德國、愛爾蘭與越南的對手，但因反應時間與罰秒，最終止步。儘管如此，Swift團隊不僅躋身前32強，還獲得MoneyGram Haas F1車隊頒發的贊助與行銷獎，成績備受肯定。

吳查爾斯也持續與各國選手交流，吸取經驗。他表示，自己將繼續競賽旅程，團隊已自動取得春季全國賽資格。

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

