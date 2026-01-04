Waymo充電站夜間噪音與強光擾民 聖塔蒙尼卡市府提告

我的頻道

洛杉磯訊
Waymo無人駕駛車輛在聖塔蒙尼卡的Waymo充電站充電。（路透）
Waymo無人駕駛車輛在聖塔蒙尼卡的Waymo充電站充電。（路透）

聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市政府近日提告Waymo，指其位於當地的兩處充電站構成「公共妨害(public nuisance)」，要求法院限制其夜間營運時間。市府表示，該設施產生的噪音與強光，嚴重干擾鄰近住戶夜間作息。

ABC 7電視台報導，根據市府2025年12月24日提交的訴狀，住戶形容夜間情況宛如「迷你拉斯維加斯」、「住在太空船旁」、「像馬戲團」、「永不打烊的城市」，足見其受影響之深。居民投訴指出，Waymo電動車的運作聲響、喇叭聲及工作人員交談聲在深夜於巷弄間迴盪，有如峽谷回音；車燈與遮雨棚的照明，在夜間更顯刺眼。市府要求法院頒布禁令，禁止兩處充電站在晚間11時至翌日上午6時之間的營運，或採取其他適當措施，減輕擾民情形。

住戶艾克特（Paula Achter）指出，她在家工作，因噪音干擾，被迫更換工作地點與睡眠習慣，甚至影響周遭自然環境。「以前每天早晨都會聽見鳥鳴，如今卻沉寂無聲。我認為牠們已因Waymo車輛活動頻繁，而另覓他處築巢。」。另一位單親母親本楚克（Victoria Benchuk）則表示，她於2024年10月搬入該處，Waymo場站在數月後啟用，自此她5歲的自閉症兒子經常在夜間被吵醒。「一周有二至四晚被吵醒，只好帶孩子到客廳與我一同入睡。他搬家前並沒有這種睡眠問題。」

Waymo與聖塔蒙尼卡市府的分歧，早已存在；在收到市府多次指責後，Waymo於2025年12月17日率先對聖塔蒙尼卡市提告，否認構成公共妨害。公司表示，已因應居民意見增聘人員、優化軟體、安裝光源與噪音屏障，並調整車輛行為，確實降低夜間光害與噪音，周邊交通壅塞亦有所改善。Waymo並要求法院禁止市府干預其在百老匯場站（Broadway facilities）的合法運作。

聖塔蒙尼卡市政府則發聲明回應，強調市府支持潔淨能源與創新交通工具，並曾與Waymo協商數月、提出多項建議但遭拒，最後不得不提起訴訟以保障居民權益。市府強調，此案並非反對Waymo或電動車充電站，而是依法維護公共健康與生活品質。

