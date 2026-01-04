華女借男友20萬元炒黃金 結果負債累累

資深記者李幺傻撰寫的「暗訪十年」，記錄中國各類騙局。（受訪者提供）

黃金行情好，不少人加入「炒黃金」隊伍。加州一名華人 女性，向人借錢20萬美元，並交給男友投資黃金，沒想到人財兩失。所謂投資其實是男友精心設計的騙局，華女如今負債累累、痛苦萬分。

據華裔資深記者李幺傻提供消息，Z女士在網上認識男友，兩人相戀後，男朋友說炒黃金可以賺錢，建議女友投資。Z女士沒有錢，就問朋友借20萬美元。按照男友指示，Z女士把錢轉入炒黃金網站的帳戶。最初，她看到投資獲得豐厚回報，每天存錢買黃金都會賺不少。直至20萬美元全部投入，有一天Z女士發現錢不見了，男友同時消失，電話再也打不通。

「女的非常傷心，她覺得自己對男友這麼好，還會被騙。」李幺傻說，「這個炒黃金網站，其實就是騙子設計的虛擬網站，背後由詐騙集團 操控，顯示數據都是假的。」李幺傻曾是中國「廣州日報」首席記者，十多年的記者生涯中，他先後暗訪過很多非法團夥，並撰寫「暗訪十年」一書，記錄各類騙局，發行量超過100萬本。

移民洛杉磯後，李幺傻看到當地很多詐騙方式與中國如出一轍，比如A女士經歷的典型「殺豬盤 」案件，以戀愛為名誘騙被害人投資。此類詐騙曾在中國十分流行，最近幾年，逐漸成為美國最常見的詐騙類型之一。聯邦調查局（FBI） 報告，此類詐騙已造成美國每年上億美元損失。資料顯示，涉案華人不少，其中以團夥頭目陳志為代表，涉嫌組織跨國「殺豬盤」加密貨幣詐騙網絡，騙取受害者巨額資金。陳志已被聯邦檢察官起訴，目前仍在逃。

除「殺豬盤」外，近幾年在美國愈發猖獗的還有電信詐騙、冒充執法人員行騙等。「這些手段以前在中國很流行，壞人現在在中國騙不下去，就針對美國人下手。」李幺傻指出，以高薪為誘餌騙取報名費，也曾在中國南方猖獗一時，現在開始在美國盛行。這位資深記者認為，相比中國，美國境內的詐騙方式目前「還在初級階段」。

此外，冒充警察、銀行、醫院等騙局也在加州頻繁出現。洛杉磯居民張女士幾年前曾聽中國的家人說起類似案例，沒想到，犯罪分子如今對準在美華人。這類案件，騙子通常先用英文介紹自己，很快主動轉為中文交流。FBI證實此類騙局，並警告美國境內華語社群正成為新型金融詐騙的目標。