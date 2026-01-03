國際AI影展 彭南林「遞解令」最佳創意 張慈「14種」最佳IP改編

南加華語作家和電影人彭南林在第三屆國際華語原創電影節暨國際AI首屆影展中榮獲「最佳主題創意獎」。（彭南林提供）

第三屆國際華語原創電影節暨國際AI 首屆影展日前在紐約落幕，南加 多位華語作家和電影人在如林高手中勇奪大獎，包括彭南林的《遞解令》斬獲「最佳主題創意獎」、張慈改編自創長篇《14種》而榮獲「最佳IP改編獎」。AI走入電影始料所及，但速度之快，令人訝異。

影音來源：張慈提供，洛杉磯 世界日報採訪中心後製

南加華語作家和電影人彭南林在第三屆國際華語原創電影節暨國際AI首屆影展中榮獲「最佳主題創意獎」。（彭南林提供）

北京電影學院前副校長暨北京電影學院中國動畫研究院院長孫立軍此次帶來《黃土坡》參展，從人物到動物，從對話到情景和製作，全部AI；從暢銷書作家轉變為動漫天使的冰河帶來的《狼群》，同樣100%AI製作。一連多天的電影節，AI，成為作家和電影人們的話題主角。

從小說到電影 AI成創作加速器

南加華文作家、演員和雙語節目主持人彭南林新作《鐵肺人生》和《遞解令》此次雙雙入圍AI電影節，其中《遞解令》獲得「最佳主題創意獎」。彭南林說，雖然小說原稿只有1萬多字，但要改編成劇本需要花費大量時間和精力，「正因為AI的幫忙，讓我能專注在人物與情感，而技術性部分交給AI」。他表示，AI能迅速完成場景、動作、鏡位等設定，使文學創作與影像表達之間的距離大幅縮短。

南加獲獎AI電影人彭南林（左）與各地電影人相聚第三屆國際華語原創電影節暨國際AI首屆影展上。（彭南林提供）

彭南林自幼熱愛寫作，移民美國後筆耕不輟。他笑說，從早期手寫到後來使用智慧手機、iPad，寫作的便利度與效率都大幅提高。兩個孩子一個是牙醫、一個在讀研究所，他卻是家中第一個下載ChatGPT並系統學習AI應用的人。他去年春天開始學AI，還報了兩個課程，專門研究利用AI把小說改編成劇本。短短一年多，他已能熟練操作多個AI工具，「隨時靈感一來就能寫」，雖然每月花100多美元，但效率倍增，非常值得，「就像隨身帶了一位老師」。

「14種」中的AI表現的人物。（張慈提供）

他形容，AI從生成情節、潤飾語法、建立場景，甚至模擬人物間的對話，都常常超過他的期待，「有時我覺得構思已經完美，但AI的建議總能讓我眼前一亮，提供三、五個不同方向選擇。」

南加華語作家和電影人彭南林（左一）榮獲「最佳主題創意獎」。（彭南林提供）

他笑言，好幾次都是AI幫他定題目，創意和表達比自己的更準確。AI也能在文章完成後幫他修正錯別字、調整語法，甚至配圖。他本人也是畫家，但「有時候我畫不出腦海裡的畫面，AI卻能神準生成。」他說，AI突飛猛進，把文字變成圖畫，把圖畫變成動畫和動漫，再將動畫動漫連成一個短劇，一切游刃有餘。

AI也讓他在拍攝、動畫製作上大開眼界。「以前要拍一部動漫，二、三十人都不一定搞得定，現在兩、三個人幾天就能完成。」他說，今年光是用AI協助創作的作品就有三、四十篇，不少已轉化成連環畫或動畫短片。

張慈（原創IP作者，左）和周千琦（藝術工程師，右）在紐約AI原創IP電影節上捧回「最佳IP改編獎」。（張慈提供）

人與AI協作 情感仍是創作靈魂

儘管AI的能力令人驚豔，但彭南林認為，AI永遠取代不了作家，因為人有情感，不是AI掌握的數據可以表達的。

張慈（原創IP作者，左）和周千琦（藝術工程師，右）在紐約AI原創IP電影節上捧回「最佳IP改編獎」。（張慈提供）

「但AI無疑是一級的幫手和老師」，以此次獲獎的《遞解令》為例，這部劇本原是中文小說，按傳統改編成劇本，至少要幾個月，而且非常燒腦，但現在短短幾天AI就能完成中英文劇本。節省下來的時間，讓他有更多心力探索人生內在和故事靈魂。他感慨，此次獲獎，除了自己努力，AI功不可沒。

「14種」中的AI表現的人物。（張慈提供）