買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

Meta華裔高管汪滔 遭AI先驅批沒經驗

編譯林思牧／綜合報導
Meta的「超級智慧（superintelligence）」新領導汪滔（Alexandr Wang）被Meta前任首席AI科學家批評缺乏經驗。（路透）
社群媒體巨擘Meta前任首席AI科學家勒昆（Yann LeCun，又譯楊立昆），批評Meta的「超級智慧（superintelligence）」新領導汪滔（Alexandr Wang）缺乏經驗，也不知道如何做研究。

Business Insider報導，AI先驅勒昆還預測，Meta AI將有更多員工離職。勒昆在接受金融時報（Financial Times）採訪時批評了汪滔。汪滔被Meta AI挖角來領導其超級智慧實驗室（Superintelligence Labs）。

勒昆曾是Meta公司的首席人工智慧科學家，去年11月宣布離職創辦自己的公司。他說︰「汪滔學得很快，也知道他自己不懂什麼…但他沒有科研經驗，不知道科研是如何進行的，也不知道對研究人員來說什麼有吸引力，什麼會讓他們反感。」根據維基資料，勒昆是2018年圖靈獎得主

汪滔是查克柏格在AI人才爭奪戰中大舉招募的重中之重。Meta向Scale AI投資了140億美元，其中包括從這家備受矚目的新創公司挖走汪滔。勒昆表示，由於Meta旗艦開源人工智慧模式Llama的進展令人失望，查克柏格十分沮喪，因而動了挖角汪滔的念頭。

至於他與汪滔的關係，勒昆表示，儘管在查克柏格重組AI部門後，這位28歲的年輕人曾短暫地擔任他的上司，但汪滔並沒有真正指揮他。「你不能告訴一個研究人員該做什麼，」勒昆說，「你當然更不能告訴像我這樣的研究人員該做什麼。」

勒昆表示，查克柏格仍然支持他對人工智慧未來發展的看法，大規模招募主要集中在大型語言模型（LLM）的開發。「我確信Meta內部很多人，可能包括汪滔在內，都不希望我公開宣稱LLM在超級智慧領域基本上是死胡同，」勒昆說，「但我不會因為某些人認為我錯了就改變我的想法。我沒錯。作為一名科學家，我的職業操守不允許我這樣做。」

Meta前任首席AI科學家勒昆（Yann LeCun，又譯楊立昆）。(美聯社)
獲查克柏格欽點領導Meta「超級智能」開發計畫的汪滔。圖為他於2023年7月在國...
