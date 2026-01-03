南加最富郊區步道 暗藏奪命懸崖

Paseo del Mar路1400號街區對面是派洛斯福德斯莊園最美，也最危險的懸崖步道。（谷歌俯瞰圖）

每日郵報報導，平均年收入超過36萬7000美元的南加州 派洛斯福德斯莊園（Palos Verdes Estate）社區，擁有一棟棟豪宅與壯麗的太平洋景色。然而，這個加州最富有的郊區之一，卻隱藏黑暗秘密：一條乍看之下無害，卻非常致命的懸崖步道。僅2025年8月以來，已奪走至少三條人命；更早前，則有華人遺體留在該處。

壯麗景色吸引遊客

該步道綠意盎然、風景秀麗，背後是一棟棟各具特色的高檔住宅，是許多徒步愛好者常來的地方。不過仔細看，會發現其下方300呎（約91公尺）的陡峭懸崖直落海灘，還有搖搖欲墜的峭壁和蜿蜒曲折的陡峭小徑。

只有當地居民，較清楚其危險。戴蒙（Sheryl Diamond）與朋友丹尼爾斯（Paula Daniels）散步時告訴每日郵報：「我們通常會避開那條路，另一條比較遠的路，則安全多了。」但戴蒙指出，外地遊客通常沒有意識到危險性。

自2025年8月以來，相關單位已在布拉夫灣（Bluff Cove）懸崖下方卵石海灘上發現三具遺體。這三起事件，洛市消防局幾乎接到相同通報：被要求前往Paseo del Mar路1400號街區。

當地房地產經紀稱，這條街被稱為「派洛斯福德斯莊園最昂貴街道之一」，兩旁是一棟棟現代化豪宅，馬路對面是懸崖步道，可俯瞰太平洋。那裡的房價動輒數百萬美元，目前上市的房源，包括一棟開價940萬美元的六房科德角式（Cape Cod Style）風格豪宅，及一棟規模較小，開價750萬美元，直接座落懸崖邊的西班牙風格牧場式豪宅。

但該區也是洛市消防局經常出勤地點，最近一次是2025年11月18日，發現一名男子遺體。同年10月30日在同一地點發現另一名男子遺體。第三名男子則於8月30日被尋獲。後兩名死者當時未立即確認身分，然根據洛縣 法醫辦公室，8月30日有一名47歲、名叫沃克（Donald Walker）的男子死於懸崖下。根據派洛斯福德斯莊園警局，這些死亡事件皆不被認為有可疑之處。

危險地點多人殞命

2025年6月，同一段海岸線還發現另外三具遺體：一名在海上失蹤的船員、一名無家可歸者，還有在暴雨中遇難的釣客，據悉是62歲的華裔唐兆良（Zhoaliang Tang，音譯），他於2024年12月23日與友人出海釣魚後失蹤。幾個月後，救援人員在布拉夫灣步道（Bluff Cove Trail）發現一艘破損漁船及一條被沖上岸的人腿，經鑑定確認屬唐兆良。

該地點也是眾所熟知的自殺熱點。丹尼爾斯指出，「多年前有鄰居的兒子在此自殺身亡。這裡真的有人常跳崖，最近也有人直接將車子開到懸崖下。」

2022年，當地還發生四名朋友在清晨4時25分健行時，從同一懸崖墜落的悲劇，儘管其中三人倖存，但25歲的惠奇爾（Jerardod Huitzil）仍不幸喪命。這起事件促使洛市消防局發出警告，稱該地點「及其危險」。消防隊長凱西（Wade Kelsey）當時指出，該區沒有任何圍欄，地勢傾斜，且大部分區域非常不穩定，若在沒有任何防護措施情況下靠近懸崖邊，會非常危險。