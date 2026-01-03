羅省中華會館 新屆4首長就職

新任四首長的宣誓儀式由周本立法官主持，左起：梁國輝、張麗卿、周本立、聶澤英、朱柏田。（本報記者／攝影）

羅省中華會館1月1日元旦舉行新一屆全體理監事及職員就職典禮，自上午至晚間依序展開活動，吸引僑社各界及多位華裔民選官員出席。新一屆四大首長中，主席聶澤英、副主席朱栢田及監事長張麗卿連任，梁國輝則當選新一屆副監事長。

就職典禮圓滿結束後，全體人員移步至中山廣場，向國父孫中山銅像獻花致敬。（本報記者／攝影）

當日上午10時30分，中華會館於門前廣場舉行升旗典禮，在美國國歌和中華民國 國歌的音樂中迎接新年到來。下午4時，全體理監事及職員的宣誓就職典禮於中華會館禮堂舉行，場內座無虛席，氣氛隆重而熱烈。晚間6時，與會嘉賓移師金龍酒家舉辦元旦暨就職晚宴，互送新年祝福。

宣誓就職典禮開始，首先由龍岡親義公所安排祥獅獻瑞。隨後舉行新任四首長舉行宣誓儀式，由周本立法官主持；全體中華會館理事成員及董事會宣誓儀式，由聯邦眾議員趙美心 主持；全體監事成員宣誓儀式，由駐洛杉磯經文處處長紀欽耀主持。

聯邦眾議員 趙美心在發言中肯定中華會館百餘年來在華裔社群中的重要角色。左起：梁國輝、張麗卿、趙美心、聶澤英、朱柏田。（本報記者／攝影）

連任主席聶澤英表示，新的一年開始，感謝各界在元旦假期出席，也感謝理監事團隊過去一年對會館會務的付出與支持。他指出，服務中華會館是一項承先啟後的使命，連任既是榮耀，更是一份沉甸甸的責任，未來將秉持服務僑社、凝聚僑團力量的初心，與團隊攜手推動會務持續向前。

趙美心在發言中肯定中華會館百餘年來在華裔社群中的重要角色，並指出中華會館長期在關鍵時刻挺身而出，無論在疫情、火災或重大社區事件中，皆為僑社提供實質援助，展現中流砥柱的力量。

羅省中華會館於1月1日舉行新一屆全體理監事及職員就職典禮。（本報記者／攝影）

紀欽耀也表示，新一屆四首長順利就任，象徵中華會館在穩健基礎上持續向前。他代表中華民國政府，向新上任的四位首長致上誠摯祝賀，並指出中華會館自1889年成立以來，歷史悠久、意義深遠。

加州眾議員方樹強指出，中華會館百餘年來始終站在僑社核心位置，在文化傳承、公益服務與公共事務上發揮關鍵影響力，並祝賀新一屆理監事團隊順利就任。