致遠盃南加圍棋賽1/17開戰 總獎金6000美元

第二屆「致遠盃」南加州圍棋公開賽將於2026年1月17日至18日，在蒙特利公園市的世界日報大樓四樓隆重舉行。圖為此前比賽的場景。（本報資料照）

北美規模最大、最具影響力的圍棋賽事之一——第二屆「致遠盃」南加州 圍棋公開賽（Eternal Cup Southern California Go Championship）將於1月17日至18日，在蒙特利公園市的世界日報大樓四樓隆重舉行。目前，賽事已吸引70餘位來自全美乃至海外的圍棋高手踴躍參與，報名正火熱進行中，突破百名參賽者指日可待。

繼2024年首屆成功舉辦並創下獎金紀錄後，本屆賽事持續以高規格亮相。比賽總獎金高達6000美元，公開組冠軍將獨得1600美元，亞軍獎金亦達1000美元，持續穩居除全美公開賽外，北美地區獎金最高、參賽人數最多的頂級區域性圍棋賽事之列。

賽事由美國圍棋協會橙縣 分會主辦，並再次獲得Fuland Capital冠名贊助，同時得到KYL Construction的慷慨支持，充足的經費保障賽事的高水準運行。組委會亦將為所有參賽者提供兩日免費午餐。

南加 州圍棋公開賽自2010年創立以來，已成為北美圍棋界的一大盛事，在業界享有極高聲譽。本屆比賽持續由兩位北美圍棋界資深人士Kevin Chao與Michael Zhou共同策與指導。Kevin Chao為美國圍棋協會橙縣分會會長，擁有豐富的賽事組織經驗；Michael Zhou則為美國圍棋協會董事，長期致力在北美推廣圍棋文化。

本屆比賽面向所有圍棋愛好者開放，從職業棋手到初學者皆可報名（需為美國圍棋協會會員）。賽事將依棋力高低分設多個組別，其中最受矚目的公開組，將匯聚北美頂尖職業及高段位棋手，競爭激烈。兩天賽程共進行六輪對弈，決出各組冠、亞軍。

南加州作為北美圍棋重鎮，擁有深厚的圍棋基礎。截至目前，報名選手不僅來自加州，更吸引韓國、俄勒岡州、內華達州、亞利桑納州、新墨西哥州、德州、馬里蘭州、維吉尼亞州、紐約州等地的棋手遠道而來，預計參賽規模相當可觀。

賽事冠名贊助商Fuland Capital總裁燕麗表示，首屆賽事十分成功，充分彰顯圍棋在AI時代的獨特人文價值與文化內涵。「我們將一如既往，持續為圍棋在美國的傳播，以及亞裔文化的推廣貢獻心力。」

本屆賽事報名截止日期為1月14日，公開組報名費為60美元，一般組為40美元。誠邀所有圍棋愛好者登入報名網站goclubs.org提交申請（加入美國圍棋協會：usgo.org），或來信[email protected]洽詢更多資訊。