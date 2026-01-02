羅蘭岡佳福中心迎新年 淡江校友送暖

我的頻道

洛杉磯訊
南加州淡江大學校友會於羅蘭岡佳福老人中心舉辦新年聯歡會，校友們演出18個精彩節目，與長者同歡迎接新年，現場氣氛溫馨熱鬧。（主辦單位提供）
加州淡江大學校友會日前在羅蘭岡佳福老人中心舉辦歲末聖誕及新年聯歡活動，關懷華人長者，傳遞愛心與溫暖。活動由校友羅興華與36名校友共同策劃，呈現18個節目，場面熱鬧歡樂，約150名長者參與，笑聲不斷。

校友會會長劉艶秋表示，該會成立43年來，始終秉持聯絡校友、服務社會、發揚海外淡江精神宗旨。「老吾老以及人之老」、「不忘本」是做人基本原則，服務老人中心是會員們最熱心投入的項目之一。她指出，校友會早年曾在前會長羅興華家中舉辦除夕聚會，後秉持「獨樂樂不如眾樂樂」理念，將歡樂延伸至需要關懷的長者，與佳福老人中心多年來互動密切，已如家人般親近。當天活動由羅興華與彭麗齡主持，節目內容豐富多元，包括獨唱、民族舞蹈、土風舞、京歌與排舞等，帶動現場氣氛高潮迭起。

活動中，賽普特公司總裁劉酉親臨現場，致贈每位長輩聖誕禮物，淡江校友也為每位長者準備紅包，傳遞愛心與溫暖。

聯歡會在串連的聖誕歌曲與「明天會更好」的合唱聲中畫下圓滿句點，為長者們留下溫暖難忘的回憶。每年聖誕與新年時節於此舉辦表演活動，已成為校友會與佳福老人中心的重要傳統。

