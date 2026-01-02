羅蘭岡佳福中心迎新年 淡江校友送暖

南加州淡江大學校友會於羅蘭岡佳福老人中心舉辦新年聯歡會，校友們演出18個精彩節目，與長者同歡迎接新年，現場氣氛溫馨熱鬧。（主辦單位提供）

南加州 淡江大學校友會日前在羅蘭岡佳福老人中心 舉辦歲末聖誕及新年聯歡活動，關懷華人長者，傳遞愛心與溫暖。活動由校友羅興華與36名校友共同策劃，呈現18個節目，場面熱鬧歡樂，約150名長者參與，笑聲不斷。

校友會會長劉艶秋表示，該會成立43年來，始終秉持聯絡校友、服務社會、發揚海外淡江精神宗旨。「老吾老以及人之老」、「不忘本」是做人基本原則，服務老人中心是會員們最熱心投入的項目之一。她指出，校友會早年曾在前會長羅興華家中舉辦除夕聚會，後秉持「獨樂樂不如眾樂樂」理念，將歡樂延伸至需要關懷的長者，與佳福老人中心多年來互動密切，已如家人般親近。當天活動由羅興華與彭麗齡主持，節目內容豐富多元，包括獨唱、民族舞蹈、土風舞、京歌與排舞等，帶動現場氣氛高潮迭起。

活動中，賽普特公司總裁劉酉親臨現場，致贈每位長輩聖誕禮物，淡江校友也為每位長者準備紅包，傳遞愛心與溫暖。

聯歡會在串連的聖誕歌曲與「明天會更好」的合唱聲中畫下圓滿句點，為長者們留下溫暖難忘的回憶。每年聖誕與新年時節於此舉辦表演活動，已成為校友會與佳福老人中心的重要傳統。