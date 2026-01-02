我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

洛杉磯華文作家協會 辭舊迎新

記者張宏／羅斯密報導
北美洛杉磯華文作家協會舉辦「辭舊迎新聯歡會」，永久會員謝協清發表新書「廟行鎮血戰風雲」。此書由世界日報出版。（記者張宏／攝影）
北美洛杉磯華文作家協會舉辦「辭舊迎新聯歡會」，永久會員謝協清發表新書「廟行鎮血戰風雲」。此書由世界日報出版。（記者張宏／攝影）

北美洛杉磯華文作家協會日前在羅斯密舉辦「辭舊迎新聯歡會」，百餘名會員、文友與文化界嘉賓齊聚一堂，在文學音樂與情誼交織中，為一年畫下溫暖句點。

聯歡會籌備委員會成員張五星、段金平、陳十美、盧遂顯、吳美雲、羅興華等人促成這次聚會。現場回顧協會一年來以文字記錄時代、連結海外華文社群的努力成果，並舉行永久會員謝協清新書「廟行鎮血戰風雲」發布，謝協清表示，此書由世界日報出版，出版目的是希望大家對中國近代史歷史事實在共同理解基礎上，才有可能不計前嫌，攜手向前共創未來新中華。這本書著重記錄中日淞滬會戰最重要的廟行鎮戰役，指出中方以88師為主力，卻因指揮布局失當，導致應勝而未勝，引發在場文友對歷史書寫與反思的熱烈討論。

北美洛杉磯華文作家協會日前在羅斯密舉辦「辭舊迎新聯歡會」，圖為活動籌委會骨幹成員...
北美洛杉磯華文作家協會日前在羅斯密舉辦「辭舊迎新聯歡會」，圖為活動籌委會骨幹成員張五星（前排右三）等人合影。（記者張宏／攝影）

聽竹金弦樂團今年合併成立，經過數月磨合訓練，現在已日益成熟，現場演奏「行過」和「我的九寨」，旋律清澈悠揚，彷彿將山河與行旅意象引入會場。舞者王月華的伴舞，讓音符多一層流動的畫面感。。

協會會長張五星表示，「辭舊迎新」活動不僅是時間更替，更是文心與情誼延續，作家協會將持續以文字凝聚人心，為海外華文文化注入長久而溫潤的力量。

張五星和段金平夫婦（左一和右一）和黃趙企晨博士（左二）一起向陳漢平博士（右二）頒...
張五星和段金平夫婦（左一和右一）和黃趙企晨博士（左二）一起向陳漢平博士（右二）頒發國會表彰證書。（記者張宏／攝影）

美國華裔民選官員協會創辦人之一黃趙企晨博士，代表國會眾議員趙美心，向北美洛杉磯華文作家協會總會長陳漢平博士頒發國會表彰證書。陳漢平勉勵文友在時代變遷中持續書寫海外華文文學的新篇章。協會還新聘兩名顧問，包括客家基金會董事、「寫作廣場」創辦人吳克凡和「黑洞」作者、中英文學刊與「洛東文學」總編輯鄭立行。

聽竹金弦樂團今年合併成立，經過數月磨合訓練，現在已日益成熟。（記者張宏／攝影）
聽竹金弦樂團今年合併成立，經過數月磨合訓練，現在已日益成熟。（記者張宏／攝影）

現場文藝節目精彩紛呈，涵蓋詩歌朗誦、歌曲與戲曲演出。多名會員朗誦名家作品和原創詩作，展現文字之美。聯歡會還為年長老會員敬獻蛋糕，及安排抽獎活動，感謝多名會員與嘉賓捐贈禮品及活動經費，展現社群互助精神。

協會頒發榮譽證書，並特別為長者會員獻蛋糕，感謝他們數十年如一日支持會務及勤於寫作...
協會頒發榮譽證書，並特別為長者會員獻蛋糕，感謝他們數十年如一日支持會務及勤於寫作的精神。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 眾議員 趙美心

上一則

羅蘭岡佳福中心迎新年 淡江校友送暖

下一則

產後掉髮正常別慌 專家給5解方

延伸閱讀

新年夜洛華人區驚傳命案 女子凌晨遭殺害

新年夜洛華人區驚傳命案 女子凌晨遭殺害
洛時精選╱退休夫婦 樂住兒家後院附屬宅

洛時精選╱退休夫婦 樂住兒家後院附屬宅
司法受阻 川普：暫停派國民兵 會更強勢回歸

司法受阻 川普：暫停派國民兵 會更強勢回歸
2026南加 國際大型盛典和選戰年

2026南加 國際大型盛典和選戰年
華人女泳將喬鈺 全美短池賽奪金

華人女泳將喬鈺 全美短池賽奪金
Y'all的家鄉味

Y'all的家鄉味

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭