洛杉磯華文作家協會 辭舊迎新

北美洛杉磯華文作家協會舉辦「辭舊迎新聯歡會」，永久會員謝協清發表新書「廟行鎮血戰風雲」。此書由世界日報出版。（記者張宏／攝影）

北美洛杉磯 華文作家協會日前在羅斯密舉辦「辭舊迎新聯歡會」，百餘名會員、文友與文化界嘉賓齊聚一堂，在文學音樂與情誼交織中，為一年畫下溫暖句點。

聯歡會籌備委員會成員張五星、段金平、陳十美、盧遂顯、吳美雲、羅興華等人促成這次聚會。現場回顧協會一年來以文字記錄時代、連結海外華文社群的努力成果，並舉行永久會員謝協清新書「廟行鎮血戰風雲」發布，謝協清表示，此書由世界日報出版，出版目的是希望大家對中國近代史歷史事實在共同理解基礎上，才有可能不計前嫌，攜手向前共創未來新中華。這本書著重記錄中日淞滬會戰最重要的廟行鎮戰役，指出中方以88師為主力，卻因指揮布局失當，導致應勝而未勝，引發在場文友對歷史書寫與反思的熱烈討論。

北美洛杉磯華文作家協會日前在羅斯密舉辦「辭舊迎新聯歡會」，圖為活動籌委會骨幹成員張五星（前排右三）等人合影。（記者張宏／攝影）

聽竹金弦樂團今年合併成立，經過數月磨合訓練，現在已日益成熟，現場演奏「行過」和「我的九寨」，旋律清澈悠揚，彷彿將山河與行旅意象引入會場。舞者王月華的伴舞，讓音符多一層流動的畫面感。。

協會會長張五星表示，「辭舊迎新」活動不僅是時間更替，更是文心與情誼延續，作家協會將持續以文字凝聚人心，為海外華文文化注入長久而溫潤的力量。

張五星和段金平夫婦（左一和右一）和黃趙企晨博士（左二）一起向陳漢平博士（右二）頒發國會表彰證書。（記者張宏／攝影）

美國華裔民選官員協會創辦人之一黃趙企晨博士，代表國會眾議員趙美心 ，向北美洛杉磯華文作家協會總會長陳漢平博士頒發國會表彰證書。陳漢平勉勵文友在時代變遷中持續書寫海外華文文學的新篇章。協會還新聘兩名顧問，包括客家基金會董事、「寫作廣場」創辦人吳克凡和「黑洞」作者、中英文學刊與「洛東文學」總編輯鄭立行。

聽竹金弦樂團今年合併成立，經過數月磨合訓練，現在已日益成熟。（記者張宏／攝影）

現場文藝節目精彩紛呈，涵蓋詩歌朗誦、歌曲與戲曲演出。多名會員朗誦名家作品和原創詩作，展現文字之美。聯歡會還為年長老會員敬獻蛋糕，及安排抽獎活動，感謝多名會員與嘉賓捐贈禮品及活動經費，展現社群互助精神。