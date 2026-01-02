我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日籍強投今井達也加盟休士頓太空人。（美聯社）
日籍強投今井達也加盟休士頓太空人。（美聯社）

美國職棒大聯盟自由球員市場2026年第一天就出現重大簽約，休士頓太空人與日籍強投今井達也（Tatsuya Imai）達成合約共識，雙方簽下三年合約，保證金額約5400萬美元，若達成激勵條款，總值最高可達6300萬美元。這筆合約不僅讓今井跨足大聯盟，也成為太空人休賽季補強先發輪值的關鍵操作。

現年27歲的今井達也過去效力於日本職棒埼玉西武獅，是近年日職最具壓制力的投手之一。2025年球季，他繳出10勝5敗、防禦率1.92、178次三振的亮眼成績，無論球威、續航力或穩定度皆有王牌水準。在取得挑戰大聯盟年資申請入札後，立刻吸引多支球隊關注，包含洋基、大都會、小熊等隊都曾與其團隊接觸。

不過，在選隊過程中，今井的立場相當明確，他曾在日本節目中受訪時直言，自己並不想加入洛杉磯道奇，道奇陣中已聚集過多日本球星，包括大谷翔平、山本由伸等，雖然資源充足、關注度高，但對他而言反而不是理想環境。今井認為，如果隊上有日本前輩，遇到問題時就容易向同鄉求助，但他不希望自己依賴那樣的環境而可能失去逼迫自己成長的動力。

此外，今井並不掩飾自己的競爭心態，他曾表示，比起成為道奇的一員，他更想站在能夠擊敗道奇的那一邊。他希望加入一支真正需要他、願意把他放進輪值核心的球隊，用實際表現證明自己能在大聯盟立足，而不單只是成為豪華陣容中的其中一張牌。這樣的想法，也成為他最終選擇太空人的關鍵因素之一。

對太空人而言，今井正好補上球隊當前最迫切的需求。太空人過去多年都是美聯強權，九年內八度打進季後賽並二度奪冠，但2025年意外跌出季後賽，先發輪值深度被認為是主要問題之一，加上頭號王牌瓦德茲（Framber Valdez）成為自由球員後動向未明，前段輪值先發的補強是太空人的重點，而正值巔峰且具有強烈競爭企圖心的今井正是非常合適的人選。

合約結構也顯示雙方的互信與彈性。今井每年年薪約1800萬美元，並設有每年逃脫條款，若能迅速適應大聯盟、繳出成績，未來可提早重新進入自由市場，爭取更大合約。太空人則以較短年約承擔風險，換取一名可能立即發揮影響力的先發投手，屬於高風險但高報酬的布局。

從技術面來看，今井以高轉速且均速達95mph的速球與滑球為主要武器，三振能力出色，近年控球也逐漸成熟，被評估具備直接站上大聯盟輪值中段甚至前段的能力。新球季他預期將與布朗（Hunter Brown）共同扛起先發重任，成為太空人重返季後賽的重要拼圖。

太空人 道奇 日本

上一則

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

下一則

天普市住宅區傳命案 女子凌晨陳屍街頭

延伸閱讀

今井達也加盟休士頓太空人

今井達也加盟休士頓太空人
MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因

MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因
MLB／山本由伸明星賽穿白西裝 入選年度55位最佳穿著人士

MLB／山本由伸明星賽穿白西裝 入選年度55位最佳穿著人士
MLB季後賽表現太搶眼 山本由伸榮膺貝比魯斯獎

MLB季後賽表現太搶眼 山本由伸榮膺貝比魯斯獎
MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首

MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首
MLB／山本由伸世界大賽這顆球 拍賣會喊到3760美元

MLB／山本由伸世界大賽這顆球 拍賣會喊到3760美元

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭