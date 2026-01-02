日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人

日籍強投今井達也加盟休士頓太空人。（美聯社）

美國職棒大聯盟自由球員市場2026年第一天就出現重大簽約，休士頓太空人 與日籍強投今井達也（Tatsuya Imai）達成合約共識，雙方簽下三年合約，保證金額約5400萬美元，若達成激勵條款，總值最高可達6300萬美元。這筆合約不僅讓今井跨足大聯盟，也成為太空人休賽季補強先發輪值的關鍵操作。

現年27歲的今井達也過去效力於日本 職棒埼玉西武獅，是近年日職最具壓制力的投手之一。2025年球季，他繳出10勝5敗、防禦率1.92、178次三振的亮眼成績，無論球威、續航力或穩定度皆有王牌水準。在取得挑戰大聯盟年資申請入札後，立刻吸引多支球隊關注，包含洋基、大都會、小熊等隊都曾與其團隊接觸。

不過，在選隊過程中，今井的立場相當明確，他曾在日本節目中受訪時直言，自己並不想加入洛杉磯道奇 ，道奇陣中已聚集過多日本球星，包括大谷翔平、山本由伸等，雖然資源充足、關注度高，但對他而言反而不是理想環境。今井認為，如果隊上有日本前輩，遇到問題時就容易向同鄉求助，但他不希望自己依賴那樣的環境而可能失去逼迫自己成長的動力。

此外，今井並不掩飾自己的競爭心態，他曾表示，比起成為道奇的一員，他更想站在能夠擊敗道奇的那一邊。他希望加入一支真正需要他、願意把他放進輪值核心的球隊，用實際表現證明自己能在大聯盟立足，而不單只是成為豪華陣容中的其中一張牌。這樣的想法，也成為他最終選擇太空人的關鍵因素之一。

對太空人而言，今井正好補上球隊當前最迫切的需求。太空人過去多年都是美聯強權，九年內八度打進季後賽並二度奪冠，但2025年意外跌出季後賽，先發輪值深度被認為是主要問題之一，加上頭號王牌瓦德茲（Framber Valdez）成為自由球員後動向未明，前段輪值先發的補強是太空人的重點，而正值巔峰且具有強烈競爭企圖心的今井正是非常合適的人選。

合約結構也顯示雙方的互信與彈性。今井每年年薪約1800萬美元，並設有每年逃脫條款，若能迅速適應大聯盟、繳出成績，未來可提早重新進入自由市場，爭取更大合約。太空人則以較短年約承擔風險，換取一名可能立即發揮影響力的先發投手，屬於高風險但高報酬的布局。

從技術面來看，今井以高轉速且均速達95mph的速球與滑球為主要武器，三振能力出色，近年控球也逐漸成熟，被評估具備直接站上大聯盟輪值中段甚至前段的能力。新球季他預期將與布朗（Hunter Brown）共同扛起先發重任，成為太空人重返季後賽的重要拼圖。