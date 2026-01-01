內陸帝國小號手 為玫瑰皇后吹響號角

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
諾可牛仔女孩花式騎術隊將在2026玫瑰花車遊行亮相。（取自The Norco Cowgirls Rodeo Drill Team 官網）
第137屆玫瑰花車遊行元旦登場，內陸帝國多學生與社區代表，在這場備受矚目的盛會中亮相。從學生號角隊、鼓樂隊伍與本地社區表演團體，內陸居民身影遍布遊行全程。

據The Press-Enterprise報導，芳塔那（Fontana）凱撒高中應屆畢業生、資深小號手佛朗哥（Maximo Franco）將加入僅有九名成員的玫瑰花車遊行巴沙迪那城市學院號角隊，為玫瑰皇后及公主團隊吹響號角。該號角隊由9名小號手及1名小鼓手組成，將連續第46年登上玫瑰花車遊行舞台，由自1983年起領軍的指揮布朗（Kevin Brown）帶領，演出順序排在第30位。

此外，來自芳塔那聯合學區及內陸帝國的另外12名學生，將加入「玫瑰錦標賽官方樂隊」。該樂隊在遊行中排第32，緊接號角隊與玫瑰宮廷之後。該樂隊自1930年起參與玫瑰花車遊行，成員將穿著紅色軍裝風格外套、白色長褲、白鞋及紅色軍帽（shako）並配有白色羽飾。

其他內陸代表還包括：巴士度（Barstow）美國海軍陸戰隊騎乘儀隊，該儀隊將在遊行中第2個登場，是海軍陸戰隊現存最後一支騎乘單位，自1985年以來，每年均參與玫瑰花車遊行，緊接開場花車及美國空軍B-2「幽靈」匿蹤轟炸機飛越表演之後出場。聖地牙哥與潘德頓海軍陸戰隊西海岸綜合樂隊第三個登場，由第一師樂隊、第三海軍航空兵團樂隊及聖地牙哥海軍陸戰隊樂隊成員組成。

諾可牛仔女孩花式騎術隊（Norco Cowgirls Drill Team）騎乘美國彩繪馬沿遊行路線亮相。該隊曾支持退伍軍人計畫、兒童挑戰牛仔競技活動及「勇敢粉紅行動」乳癌宣導活動，於遊行中排第59位。

美國榮譽樂隊（Bands of America Honor Band），來自維斯塔穆列塔高中（Vista Murrieta High School）的3年級學生利文斯通（Joseph Livingstone）將隨樂隊參加第六次遊行亮相。該榮譽樂隊由超過250名表演者組成，來自美國所有50個州，將在遊行中排第78位。

聖地牙哥 乳癌 學區

