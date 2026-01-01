玫瑰花車遊行前夕 義工趕工裝飾

我的頻道

記者啟鉻／歐溫岱報導
華人義工陳奇（左）、Judy Li（右）與主辦方工作人員在花車裝飾營地合影。（受訪者提供）
2026新年元旦舉辦137屆玫瑰花車遊行。2025年最後一天、也就是遊行登場前夕，在歐溫岱（Irwindale）的玫瑰花車裝飾營地，眾多義工仍抓緊時間裝飾花車。華裔義工陳奇表示，她與部分義工當天早早趕到裝飾現場，午間裝飾工作完成後，現場燃放鞭炮慶祝完美收官。她認為，或許擔心降雨對路況影響，今年組織者對花車車況檢查非常嚴格。

歐溫岱的鳳凰裝飾公司（Phoenix Decorating Company）是多個花車裝飾營地之一，受天氣影響，當天營地要求義工早6時到達，午間裝飾及其它各項工作全部結束。國際獅子會南加分會前任會長陳奇多次參加國際獅子會花車裝飾，當天她與其他成員義工也早早趕到裝飾現場。她表示，早晨6時許就來到這，眾多義工緊張進入裝飾工作，現場大約有義工百餘人，部分是華人義工。

陳奇說，裝飾完成國際獅子會花車後，她還與義工一起為其他花車裝飾做收尾工作。到上午8時左右，現場全部花車裝飾完畢，工作人員有條不紊地撤下腳手架、梯子等，並清理地面。上午10時，花車評選團隊對花車逐一檢查；工作人員則登上花車，確定各項功能正常，他們在花車上如真實遊行那樣伴著音樂及噴泉，站立、跳躍，一旁的評選人員都認真記下。

陳奇曾多次參加玫瑰花車裝飾義工，她認為今年在裝飾花車進度上，組織者要求提前結束，與往年不太一樣。當日午間花車裝飾全部完成後，院內鞭炮聲響起，大家慶祝玫瑰花車裝飾收官。

記者到達花車裝飾現場時，工作人員說，裝飾花車完成後，就開始為花車填充燃料，並為駛往巴沙迪那玫瑰花車遊行目的地做好準備。據官方資訊，一般來說，遊行當天凌晨2時至5時，參加遊行花車在警方及交通人員護送下到達現場。

據了解，在歐溫岱市鳳凰裝飾公司玫瑰花車裝飾營地，有大約10餘輛玫瑰花車在這裡設計製作及裝飾，這些花車來自國際獅子會、玫瑰皇后巡遊花車、阿罕布拉市、扶輪社（Rotary International）、希望之城（City of Hope）、Trader Joe's （超市）、國際兒童服務團(Kiwanis International)等。

參加花車裝飾部分義工在花車裝飾營地合影。（受訪者提供）
阿罕布拉市花車已經完成裝飾。（記者啟鉻／攝影）
國際獅子會花車順利完成裝飾。（記者啟鉻／攝影）
阿罕布拉 南加 華人

