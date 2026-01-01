天普市充電站建設補助 議會通過

天普市將申請南加州愛迪生第29號電費計畫，在市政廳與公園設置電動車充電站，推動公務車全面電動化。（示意圖取自pexel）

洛杉磯縣天普 市議會日前通過提案，授權市府申請南加州愛迪生電力公司（SCE）第29號電費計畫（Rule 29 Tariff Program），為市政廳與橡樹公園兩處公有場地建置電動車 充電站，推動市府車隊的電動化轉型。

天普市今年6月與清潔能源聯盟（CPA）簽署合作協議，參與「電氣化之路」（Pathways to Electrification）補助計畫，獲得最高25萬美元，用於「清潔車隊轉型計畫」並建置充電設施。該計畫目標在2040年前，達成零排放車隊（ZEV）轉型。

市府2025年4月已以電動車替換4輛原有插電式油電車，並選定市政廳員工停車場及橡樹公園北側停車場，作為充電站建置地點。規畫內容包括現有公務車隊檢視、設施適用性評估與長期充電需求預測。

SCE在2025年10月場勘後指出，兩處場地皆需提升電力容量及相關基礎建設。SCE將提供「電力公司端」工程，降低市府負擔。

市府預計近期提交申請，以因應SCE較長的審核時程。此舉不僅推動天普市永續基礎設施發展，亦確保持續符合州府綠能 補助計畫規範，並保有未來申請車輛汰換補助資格。