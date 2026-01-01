我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

天普市充電站建設補助 議會通過

記者張庭瑜／天普市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天普市將申請南加州愛迪生第29號電費計畫，在市政廳與公園設置電動車充電站，推動公務車全面電動化。（示意圖取自pexel）
天普市將申請南加州愛迪生第29號電費計畫，在市政廳與公園設置電動車充電站，推動公務車全面電動化。（示意圖取自pexel）

洛杉磯縣天普市議會日前通過提案，授權市府申請南加州愛迪生電力公司（SCE）第29號電費計畫（Rule 29 Tariff Program），為市政廳與橡樹公園兩處公有場地建置電動車充電站，推動市府車隊的電動化轉型。

天普市今年6月與清潔能源聯盟（CPA）簽署合作協議，參與「電氣化之路」（Pathways to Electrification）補助計畫，獲得最高25萬美元，用於「清潔車隊轉型計畫」並建置充電設施。該計畫目標在2040年前，達成零排放車隊（ZEV）轉型。

市府2025年4月已以電動車替換4輛原有插電式油電車，並選定市政廳員工停車場及橡樹公園北側停車場，作為充電站建置地點。規畫內容包括現有公務車隊檢視、設施適用性評估與長期充電需求預測。

SCE在2025年10月場勘後指出，兩處場地皆需提升電力容量及相關基礎建設。SCE將提供「電力公司端」工程，降低市府負擔。

市府預計近期提交申請，以因應SCE較長的審核時程。此舉不僅推動天普市永續基礎設施發展，亦確保持續符合州府綠能補助計畫規範，並保有未來申請車輛汰換補助資格。

天普 電動車 綠能

上一則

內陸帝國小號手 為玫瑰皇后吹響號角

下一則

黃維剛 接掌蒙特利公園獅子會

延伸閱讀

2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉

2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉
跨年夜 曼達尼在舊市政廳地鐵站宣誓就職

跨年夜 曼達尼在舊市政廳地鐵站宣誓就職
法拉盛喜來登前 建公共電動車充電站

法拉盛喜來登前 建公共電動車充電站
3萬美元有找…鴻華先進首發電動車 台灣最親民價位

3萬美元有找…鴻華先進首發電動車 台灣最親民價位
川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠
保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？