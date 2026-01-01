2026南加 國際大型盛典和選戰年

2026年南加州將迎來世界盃與NBA全明星等大型賽事，同時進入加州與洛杉磯縣市選舉年，政治與觀光人潮交織，讓交通、治安與城市治理全面迎考驗。（pexel示意圖）

2026年對南加州 而言，將是「政治換屆年」與「國際大型活動年」雙重交會的一年。洛杉磯 除迎來NBA全明星賽與多場世界盃足球賽事外，春夏之際也有Coachella音樂節、洛杉磯馬拉松、奧斯卡頒獎典禮與聖地牙哥國際動漫展等盛會輪番登場；加州與洛杉磯縣、市亦將進入選舉期，從6月的初選至11月決選，選務、治安與交通壓力同步升溫。

體育與觀光活動方面，NBA全明星賽已排定2月15日下午2時，在英格伍（Inglewood）的Intuit Dome舉行。全明星賽周末期間，預料將帶動周邊餐飲、旅宿與交通量激增。進入6月，世界盃賽事將點燃熱潮。根據SoFi Stadium公布的賽程，美國隊將於6月12日晚6時在英格伍對戰巴拉圭，為本地焦點賽事之一。主辦單位指出，洛杉磯將承辦多場賽事，包括小組賽、兩場32強淘汰賽與一場八強賽，賽程將延續至7月。

花車遊行、奧斯卡 接力登場

除上述兩大賽事外，數個「固定帶來人潮與交通管制」的年度活動，亦已列入2026行事曆。元旦上午8時巴沙迪那玫瑰花車遊行；洛杉磯馬拉松定於3月8日登場；第98屆奧斯卡頒獎典禮則安排在3月15日於好萊塢舉行。

春季熱門活動方面，知名的Coachella音樂節將於4月10日至12日、17日至19日分兩個周末舉行，屆時將吸引大批樂迷前往內陸地區。進入夏季，聖地牙哥國際動漫展（Comic-Con）將於7月23日至26日登場，7月22日為預展夜（Preview Night）。洛杉磯縣博覽會（LA County Fair）也已公告舉辦日期，定於5月7日至31日在波莫納（Pomona）舉行，為洛縣規模最大年度展會之一。

2026南加大事。製表／記者張庭瑜

下半年各地選戰 熱鬧滾滾

政治選務方面，根據加州州務卿網站資訊，2026年加州初選定於6月2日舉行，5月4日起各縣選務機關將開始寄送郵寄選票，5月18日為郵寄或線上登記投票 截止日。大選投票日為11月3日，選務機關將自10月5日起寄送郵寄選票並開放提前投票，10月19日為大選登記截止日。本屆選舉除聯邦與州級職位外，加州多項高階職位亦將改選，包括州長、副州長、州務卿、州檢察長、財務長、保險局局長等。洛杉磯縣方面，第一與第三選區縣政委員將改選，其中第一選區涉及多個華人聚居城市，包括阿罕布拉市、艾爾蒙地及聖蓋博市等，另有警長、縣估值官等職位同步登場，將影響公共安全與社福預算政策走向。

洛杉磯市選舉日程與州選舉同步。根據洛杉磯市書記官辦公室資訊，若候選人在初選中取得過半票數即當選，若未過半前兩名則將進入11月決選。市選舉範圍涵蓋市長、市檢察長、市審計長與多個市議員等職位。

聖蓋博市已確認將於2026年11月3日舉行三席市議員改選。天普市方面，2026年將於3月3日舉行一般市政選舉，預定改選兩席市議員職位，任期四年；該市選務機關已公告候選人提名時程與選舉日程。亞卡迪亞、蒙特利公園與阿罕布拉等華人聚居城市，則暫未公布具體選舉公告。