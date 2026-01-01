我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

內陸手足口病疫情攀升 官員籲防範

記者啟鉻／河濱報導
內陸地區手足口病病例出現上升趨勢，當地衛生官員提醒家長與教育機構提高警覺。（示意圖取自pexels）
內陸地區手足口病病例出現上升趨勢，當地衛生官員提醒家長與教育機構提高警覺。（示意圖取自pexels）

近日，南加州內陸帝國手足口病例出現上升趨勢，河濱縣與聖伯納汀諾縣衛生官員提醒，家長與教育機構應提高警覺。手足口病是一種高度傳染的疾病，主要影響5歲以下嬰幼兒，但成人亦可能感染。河濱市資深華裔醫師鄭從雲表示，尚未發現嚴重病例，平時養成衛生習慣很重要，與患者保持距離。

鄭從雲說，他查看有關資料，目前發生在內陸地區的手足口病，尚沒有非常嚴重的病例。目前對這種病沒有特效藥，平時養成良好的衛生習慣很重要，比如勤洗手、不觸摸不乾淨的東西，與病人保持距離。

河濱縣公共衛生局指出，截至12月28日，5歲及以下確診或疑似病例超過50例，而10至11月病例數更超過100例。聖伯納汀諾縣截至12月29日已通報38起群聚事件，其中聖伯納汀諾市最多，共8起，其次為奇諾岡5起。群聚事件定義為3例或以上在3至5天內相關病例集中出現。

手足口病典型症狀，包括手掌、腳底及口腔出現紅色水泡或潰瘍，並可能伴隨發燒或輕微感冒症狀。病毒主要透過飛沫、唾液、鼻涕、共用餐具或玩具傳播。專家提醒，小朋友接觸頻繁，病毒容易擴散，且目前尚無疫苗，因此保持良好衛生習慣，是預防關鍵。

衛生官員建議，出現症狀的兒童應留在家中，直到退燒24小時、口腔潰瘍癒合、水泡乾燥或結痂且皮疹消退，以及孩子身體狀況允許參與日常活動為止。

