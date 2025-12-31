我的頻道

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

餐廳採無現金經營 4賊空手而逃

編譯陳盈霖／綜合報導
洛市影視城知名老字號餐廳Vitello's Restaurant 30日（周二）遭四名蒙面歹徒闖入行竊。（Vitello's 官網）
洛市影視城知名老字號餐廳Vitello's Restaurant 30日（周二）遭四名蒙面歹徒闖入行竊。（Vitello's 官網）

洛杉磯福斯電視台FOX 11報導，洛杉磯市影視城（Studio City）知名老字號餐廳Vitello's Restaurant 30日（周二）遭四名蒙面歹徒闖入行竊，然該店採無現金經營，加上全場多支監控攝影機，歹徒最終空手而逃，警方正循線追查中。

Vitello餐廳自1964年以來，一直是當地知名地標，不僅是社區居民長期聚會場所，也身受好萊塢（Hollywood）名人喜愛，樓上的Velvet Martini Lounge更吸引許多音樂愛好者。

然而，這家人氣餐廳卻成了竊賊目標。根據FOX 11取得的影片顯示，當天清晨5時15分，四名蒙面男子闖入餐廳，其中一人手持撬棍，試圖破壞其中一支監控攝影機，然並未得逞。事實上，該餐廳至少還有29支監控攝影機，且餐廳屬於無現金交易，裡面並無保險箱，也無現金。最終歹徒空手而歸，只帶走他們帶來的撬棍，與部分破壞現場。

警方目前並未公布嫌犯特徵，他們稱這起入室竊盜毫無意義，嫌犯亦可能因毫無實際損失但面臨重罪指控，目前相關單位正尋找更多監控攝影以找尋更多線索。

洛杉磯 保險 好萊塢

