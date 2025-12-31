強風阻救援 禿頭山3登山者罹難

Mt. Baldy山有三名登山者近日遇難，該山以極端且具致命風險的天氣聞名。（Mt. Baldy示意圖取自聖伯納汀諾縣警局官網）

南加州 知名登山地標禿頭山（Mount Baldy），近日再度發生致命登山事故。聖伯納汀諾縣警局12月30日證實，三名登山者不幸身亡，惡劣天候使多次空中救援行動受阻，最終未能挽回性命。

據KTLA電視台及多家媒體報導，警方表示，事故發生於29日上午約11時30分，警局接獲其中一名登山客來電求助，稱一名19歲男性友人在「魔鬼脊背」（Devil's Backbone）一帶失足墜落，墜落高度約500英尺。該區以地形險峻、山脊狹窄且落差極大聞名，一向被登山愛好者視為高風險路段。

救援人員根據報案者提供的GPS座標，立即展開地面與空中搜救。直升機組人員在空中發現受傷登山者及另外兩人，但現場風勢強勁，無法安全執行吊掛作業。當晚約7時30分，洛杉磯 縣航空單位加入救援，但強風情況仍未改善，吊掛行動再度被迫取消。隨後，一名空中醫護人員被吊降至現場，確認三人均已無生命跡象。

截至12月30日上午，罹難者身分尚未對外公布。救援單位仍持續評估天候條件，嘗試將遺體運離山區，但當地強風警報已發布至當天下午1時，後續行動仍面臨挑戰。

禿頭山以極端且具致命風險的天氣聞名，尤其在冬季，常出現類似暴風雪等級的強風、濃霧、嚴寒結冰及大量降雪，對登山者構成嚴重威脅。官方指出，每年在該地需出動數十次搜救行動，儘管多數案例能成功救援，但仍時有身亡的情況發生。

類似事故並非首次。2025年10月，曾有三名男子在魔鬼脊背一帶因誤入岔路、迷失步道並失去立足點而受困山坡，無法自行移動，所幸最終成功獲救。

對此，聖伯納汀諾縣警局局長迪庫斯（Shannon Dicus）多次公開呼籲登山民眾提高警覺。他強調：「請在登山時攜帶適當的裝備與補給，避免在惡劣天候登山，隨身攜帶衛星定位設備，並且只在開放的步道上行走。」警方也提醒民眾，切勿低估山區環境變化，在出發前務必查看天氣預報並審慎評估自身能力，以免釀成憾事。