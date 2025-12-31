黑熊賴不走 屋主喊告漁獵局

我的頻道

編譯組／綜合報導
自今年1月伊頓大火蹂躪洛杉磯縣以來，有熊闖入民居不走。圖為加州漁獵局在阿爾塔迪納的一戶人家屋中，移走的一頭重達525磅的熊。（加州漁獵局）
自今年1月伊頓大火蹂躪洛杉磯縣以來，有熊闖入民居不走。圖為加州漁獵局在阿爾塔迪納的一戶人家屋中，移走的一頭重達525磅的熊。（加州漁獵局）

一名住在曾受伊頓大火損害的加州艾塔迪納（Altadena）男子提出質疑：儘管加州賦予某些擅自佔用者權利，但這些權利是否適用於在洛杉磯縣遊蕩的眾多黑熊呢？他的疑問源於一頭巨型黑熊闖入了他的住屋地下室，而且幾個月來一直賴著不走，干擾他的生活，也迫使他沒熱水洗澡。

據KTLA電視台報導，這名居民指責加州漁獵局讓他獨自應對龐然大物，並且現正計畫提告該局。

這名男子為63歲的約翰遜（Ken Johnson）。他表示，這頭熊在感恩節進入他居所，此後大肆破壞其財物。他形容：「我會聽到屋下有塑膠被撕碎的聲音，其中一個攝錄鏡頭拍到熊像推土機一樣橫衝直撞。下面（地下室）簡直一團糟。」

約翰遜向KTLA電視台稱，加州漁獵局最初在其屋的地下室附近設置捕熊陷阱，但據稱因誤抓了另一頭熊，便放棄進一步的支援行動。就在生物學家開始使用氣喇叭驅趕熊時，而且還有了些進展，加州漁獵局卻勒令停止行動。

約翰遜抱怨道：「我感到非常沮喪，簡直癱瘓了。現在怎麼辦？只能由我來處理，難道我要在牠半夜出來時，守著手機嗎？還是要每晚睡在廚房裡，聽著牠的動靜？」

美聯社較早前報導，自今年1月伊頓山火蹂躪洛縣以來，已有幾頭熊闖入了民居不走，其中一頭長時間在一名男子的泳池邊休憩，並在夜間帶著食物進到屋內地下室。

加州漁獵局曾在社交媒體貼文寫道，今年1月，該局耗用近一天的時間，在艾塔迪納的另一戶人家屋中，移走了一頭重達525磅的熊。工作人員用陷阱捕捉牠後，給牠做了標記，然後放回野外。

該局的貼文表示：「在熊出沒的山麓地帶，冬季來臨前使用防熊物料封閉屋內地下室尤為重要，這樣可以防止熊佔居及破壞房屋。」

該局在本周一（28日）發表一項聲明回應約翰遜的個案時稱：「儘管人手非常有限，但自去年11月，當有人報告這頭熊進入了屋主未加固的地下室之後，加州漁獵局的生物學家一直與這位屋主保持聯繫……我們仍繼續致力協助這位屋主，從未改變。」聲明補充說，他們已設置了陷阱和攝錄鏡頭，又嘗試以動物厭惡的刺激法，把熊驅趕。

然而，但據約翰遜說，目前仍未知熊何時離去，而家裡的攝影機拍到一條水管破裂之後，他就關掉了瓦斯，因而自聖誕節前夕以來，他未洗過熱水澡。

加州 聖誕節 洛縣

