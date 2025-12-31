高價度假屋 幾分鐘被夷平 屋主崩潰：聖誕噩夢

對當地居民來說，這場風暴就是「聖誕噩夢」。（聖伯納汀諾縣消防局臉書）

對於南加 聖伯納汀諾縣懷特伍德（Wrightwood）地區來說，聖誕節 前後的強風暴，帶來前所未有的毀滅性破壞。華裔 居民程米斯蒂（Misty Cheng，音譯）的房子也未能倖免，洪水湧入她家，現場一片泥濘、狼藉不堪。「我當時就崩潰了，淚流不止」。

據ABC7電視台等媒體報導，山區小鎮懷特伍德的很多房屋，在這場風暴中被泥石流吞噬，損失慘重。程米斯蒂把這稱之為「聖誕噩夢」，她面對這一切時當場崩潰，同時看到鄰居們也遭受一樣的苦難，感到非常難過。

三年前，程女士在這重金購置度假屋，她傾注時間和金錢，但極端天氣在短短幾分鐘內，就將她的房子夷為平地。現場畫面顯示，洶湧洪水湧入民宅，所到之處一片狼藉，屋內被厚厚泥漿覆蓋。

風暴過後，程女士與八名工人以及一名志願者全力展開清理工作，試圖搶救屋內財物，他們連續清理兩天，泥漿堆得比人還要高。由於大量淤泥堆積，清理工作必須爭分奪秒進行，剷除、拖走厚厚的淤泥，這是一場與時間的賽跑，如果不能在泥漿凝固前處理掉，損失將更加嚴重。

電視台的直升機12月29日拍攝災後畫面，現場十分慘烈。官方數據顯示，此次風暴已造成約50幢房屋受損，其中至少24幢位懷特伍德地區。受災情影響的不僅是居民，當地商業設施同樣遭受重創，大松樹旅館（Grand Pine Lodge）也未能幸免。

該店負責人Alise Carlson表示，到處都是石頭和碎片，現在主要的工作就是清理。Carlson指出，泥石流迫使旅館在一年中最繁忙的時段暫停營業，造成嚴重經濟損失。「這本該是最賺錢的旺季，約占全年營收40%。這場自然災害對整個社區來說都是沉重打擊，但我們一定能夠挺過去。」