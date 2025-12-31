巴沙迪那元旦花車遊行恐遇20年來首雨 但觀眾禁攜傘

我的頻道

洛杉磯訊
玫瑰花車大遊行元旦登場，巴沙迪那（Pasadena）恐20年來首遇雨，市府籲民眾勿攜傘觀賞。（本報檔案照，記者邵敏／攝影）
洛杉磯縣巴沙迪那元旦舉行的玫瑰花車大遊行，恐遭遇20年來首場雨。氣象預報指出，從12月31日夜間起降雨機率大增，1月1日當天恐有八至九成機率下雨。市府已提醒觀眾，沿途禁止使用雨傘，以免遮擋他人視線，呼籲穿雨衣或斗篷觀賞。

根據國家氣象局，今年玫瑰花車大遊行（Rose Parade）極可能遇雨，若成真，將是自2006年以來首度於遊行當天下雨。玫瑰花車歷來少有降雨紀錄，過去136年僅有不到10次。承建本屆近半數花車的藝術娛樂公司（Artistic Entertainment Services）總裁波拉克（Stefan Pollack）表示，即便下雨也不影響花車安全，「我們當年遇過傾盆大雨，但遊行仍順利完成，這次也會一樣精采」。

他說，花車在室內製作，具備基本防水能力，花朵若吸水，重量僅會增加約5%。

羅斯蒙特展館（Rosemont Pavilion）現為花車裝飾基地之一，館內擠滿來自各地的志工，趕工完成布置。志工麥考密克（Mary McCormick）與丈夫賴瑞（Larry McCormick）也投入其中，她說：「看起來還有許多工作未完，但大家都盡全力，希望一切準時完成。」即使當天遇雨，她仍有信心花車撐得住，「若出狀況，我們會在現場修補。」

志工賴瑞補充，花材已固定於保麗龍基底內，加上所有裝飾品皆有牢固膠著，具備一定的防雨能力。

除了各大企業與社團花車外，南達科他州（South Dakota）旅遊局也製作花車以宣傳州內觀光資源。旅遊廳長哈根（James Hagen）表示，玫瑰花車遊行充滿歡樂與希望，是最佳宣傳形式。儘管氣候不佳，主辦單位表示活動將如期舉行。市府也特別在社群媒體上提醒觀眾，沿途禁止使用雨傘，避免遮擋其他人視線，建議改穿雨衣或斗篷入場。

玫瑰花車大遊行預定於1月1日上午8時展開，觀眾可透過電視或網路同步收看。無論天氣如何，數以萬計民眾仍可能將湧入巴沙迪那街頭，一睹花車風采。

南達科他州 觀光 社群媒體

