洛杉磯野火後房市洗牌 逾4成空地流向投資客

Redfin報告指出，洛杉磯野火受災區第三季已成交空地中，逾四成由投資者買下。（記者趙健/攝影）

距離2025年1月肆虐洛杉磯地區的野火將滿一年，災後重建仍步履艱難，房地產 市場則出現明顯結構變化。房地產資訊平台Redfin30日發布報告指出，在寶馬山（Pacific Palisades）、艾塔迪那（Altadena）和馬里布（Malibu）等受災郵遞區號，空地掛牌量在一年內暴增，而在實際成交的空地中，投資者買家占比達四成以上。

Redfin指出，野火受災區過去一年空地掛牌量大增。以截至11月30日的近三個月計算，寶馬山空地掛牌由去年同期約7宗增至309宗，艾塔迪那由2宗飆到225宗，馬里布也由125宗增至214宗。儘管地多，實際成交卻有限。同期間寶馬山成交107筆、艾塔迪那80筆、馬里布37筆。Redfin指出，三地都出現掛牌多於成交的壓力，導致不少土地久賣不掉、降價求售的情況。

在所有成交的地塊交易中，投資者買家在寶馬山、艾塔迪那和馬里布三地的占比分別為40.3%、44.3%、44.2%。Redfin對「投資者」的定義是：買方名稱含LLC、Inc、Corp、Homes等關鍵字，或購屋契約（deed）所有權代碼含association、corporate trustee、company、joint venture、corporate trust等；透過家族信託（family trusts）購買者不計入投資者。

Redfin經紀人卡亞利安（Sylva Khayalian）在報告中表示，艾塔迪那社區出現「社區不出售」的呼聲，鼓勵鄰居不要把土地賣給投資者，擔心改變街區樣貌；但對部分屋主而言，出售卻可能是唯一財務上說得通的選擇。她提到，投資者常以低價出手搶買地塊、準備翻建新屋；而一些屋主因年長、保險 保障不足或缺乏資金重建，只能忍痛出售。

在價格方面，根據Redfin估算，艾塔迪那空地成交價約51萬元，寶馬山約160萬元，馬里布約130萬元。卡亞利安指出，艾塔迪那許多成交地塊在50萬到60萬元區間，但若地上仍有房屋，「可能會賣到100萬元以上」。

報告還指出，災區未被燒毀、想出售的獨棟住宅，只有在開價合理且完成煙灰、煙霧等汙染修復後才較可能吸引出價，而買方最在意的往往不是房價本身，而是能否負擔保險。卡亞利安提醒，加州房貸機構通常要求買方必須持有火災保險，但災後保費 普遍上升約35%至50%，抬高購屋門檻。