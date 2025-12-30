美現役女軍人與中國移民假結婚 可獲約4萬5000美元報酬

我的頻道

洛杉磯訊
美國海軍女軍人，涉嫌與中國移民假結婚詐騙綠卡身分。（示意圖取自Unsplash.com）
美國海軍女軍人，涉嫌與中國移民假結婚詐騙綠卡身分。（示意圖取自Unsplash.com）

兩名美國海軍現役女軍人，因涉嫌與中國移民假結婚詐騙綠卡身分，目前正面臨聯邦刑事指控。她們被承諾每人可賺取3萬5000至4萬5000美元報酬，案件涉及佛州、南加州、內華達州、紐約等多地，背後牽扯一個複雜的犯罪團夥。

據Jacksonville Florida Times-Union新聞報導，聯邦檢察官日前對兩名現役女軍人Morgan Chambers、Jacinth Bailey提出訴訟。這兩起案件成為佛州傑克遜維爾（Jacksonville)）聯邦法院今年審理的至少第三、第四起涉及軍人參與婚姻欺詐的案件。檢方稱，涉案軍人被承諾支付4萬5000、3萬5000美元的報酬。

兩名女軍人被控合謀實施婚姻欺詐，按照法規，她們最高可判處五年監禁。兩人已放棄正式提訊程序，表明她們有意認罪，但截至目前，尚未正式出庭或作出認罪陳述。

起訴文件沒有披露其他涉案人員姓名，但兩名被告的共謀行為、時間線以及作案方式，與此前曝光的前海軍招募官Brinio Urena、預備役軍人Raymond Zumba案件高度吻合。上述二人曾服役於佛州梅波特海軍基地的卡尼號（USS Carney）驅逐艦，他們參與多起假結婚移民詐騙案，且招募海軍同袍共同參加詐騙。Zumba此前已認罪，面臨最高20年監禁；Urena也已認罪，將於明年1月21日宣判。

根據法院文件，涉案軍人Bailey供述稱，與Zumba特徵相符的匿名共謀者曾向她表示，只要與一名中國公民假結婚，協助申請獲取綠卡，之後再離婚，她就可以獲得約4萬5000美元報酬。文件顯示，Bailey曾前往紐約與所謂的「新郎」會面，並於今年1月在康乃狄克州完成婚姻登記。Bailey的供述進一步指出，前往紐約期間，未具名的共謀者曾指示她「申請並獲取軍用身分證件」，以便其所謂的「新郎」能夠進入軍事基地。

此外，內華達州克拉克縣（Clark County）公開婚姻紀錄顯示，一位姓名與涉案軍人Chambers相符的女性，曾與一名男子登記結婚。該男子姓名與南加州聯邦法院此前一起移民訴訟中的原告完全一致。該案件已被自願撤訴，其具體訴求及與本案的關聯信息尚未公開。

檢方指出，Urena、Zumba所涉案件，與最近這兩名女軍人案件高度相似，均涉及協助中國移民通過虛假婚姻換取金錢。起訴文件還披露，Urena和Zumba去年曾前往拉斯維加斯，與另一名被稱為「共謀者D」的軍人共同參加一場假婚禮。

法院文件顯示，Zumba在群聊紀錄中討論婚姻欺詐的付款安排，一名涉案海軍將在婚前先收取1萬美元，協助假配偶取得綠卡後再獲得2萬美元，並在完成離婚手續後再收取5000美元。Urena的認罪協議顯示，他曾向至少三人推銷假結婚服務，最終均促成他們與中國公民的婚姻。

移民 佛州 綠卡

