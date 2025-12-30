華人參加花車製作 經歷獨特難忘

聖蓋博市長曼查卡與國際同濟會花車「一起快樂（Happy Together）」。（曼查卡提供）

隨著元旦玫瑰花車遊行即將到來，各座玫瑰花車正在緊鑼密鼓的裝飾中。28日，多位華人與聖蓋博 市長曼查卡（Denise Menchaca）一同參與花車裝飾，親身投入這項南加州 年度盛事。

曼查卡表示，她與志工們一起在歐溫岱市（Irwindale）裝飾國際同濟會（Kiwanis International）的花車，備感榮幸。「這是獨特的經歷，對於沒有體驗過的人，我強烈建議至少嘗試一次。」曼查卡是聖蓋博同濟會成員，她表示，參與今年國際同濟會「一起快樂（Happy Together）」主題的花車製作，十分有意義。「是傳遞同濟會團隊合作和服務世界理念的好方式。」曼查卡鼓勵民眾積極參與進來，完成花車製作還需要很多志工努力。

社區活躍人士陳鳳儀表示，她當天受到市長曼查卡的邀請參加花車製作，她欣然答應並叫上幾個好友一同參加。當天她們的工作包括將紫色乾菊花剪碎，這些乾花將進一步經過壓縮，最終舖到花車上。當天也有不少青少年、年輕人參加，因為裝飾花車有時需要踩梯子爬得很高來完成裝飾，年輕人能幫上大忙。

陳鳳儀說，她多年前也曾參加過花車裝飾志工活動，但是當天去的朋友中，不少都是第一次體驗。其中一位表示，「參加玫瑰花車義工，真的不容易，花車上的顏色都是這樣從每朵花花瓣一點點摘出來然後貼上去的。」這位義工表示，自己親手製作花車，1月1日再去看花車估計心情會不一樣。

陳鳳儀說，「很有參與感。」當天每位義工都被贈與同濟會的義工紀念短袖衫。主辦方還會提供免費中餐和晚餐。她介紹，花車上的鮮花目前也已到貨，插在水裡保鮮，等到31日再將鮮花插在花車上，將在1月1日遊行時展現最美的樣子。

陳鳳儀鼓勵還未參加過花車裝飾的民眾去體驗做花車，她說，遊行那日看著自己親手參與製作的花車走在路上，會備感驕傲，也很震撼。

國際同濟會2026年花車主題為「一起快樂」，以同濟會代表形象河馬為主角，展現河馬在水中、陸地嬉戲的場景，藉以傳遞團隊合作、同志情誼的精神。