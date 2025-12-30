年節展揮毫歷十載 九旬王秀琳送祝福

我的頻道

記者劉子為／蒙特利公園報導
王秀琳的混血外孫女Kayla自幼耳濡目染，約7歲起開始跟著外公臨寫。在學校中文班舉辦的書法比賽中，她曾獲得獎項肯定。（受訪者提供）
世界日報主辦的年節展的書法攤位前，總能看到一位長者端坐揮毫，筆起筆落之間，春聯一張張鋪滿桌面。90多歲的王秀琳，筆名王晨，已連續10年義務為南加民眾書寫春聯、送上新年祝福，也讓書法成為年節展中最受歡迎的文化風景之一。

對王秀琳而言，書法從來不只是年節應景的活動，而是一生相伴的文化修行。「書法是中國文化傳統裡的一個大項目，」在他看來，書法不僅能傳承文化，也能滋養身心。他說：「寫字可以淨化思想、開導智慧，對健康也有幫助，尤其到了老年，更顯得重要。」

王秀琳研習書法已有40多年。早年在中國期間，他曾於吉林省老年大學書法研究會研習三年，之後又赴深圳長青老齡大學書法專業班進修四年，系統學習楷書、篆書、隸書、行書與草書等書體，並以臨帖為基礎，深入研習歷代書法名家的碑帖。他的書法作品「愛我中華」曾參加中國文化部主辦的大型老年書畫展，並獲得優秀獎章。

2005年，王秀琳隨家人移民美國。定居南加州後，在朋友牽線與前輩書法家引介下，他開始參與世界日報年節展，於活動現場為民眾書寫春聯。前輩書法家辭世後，王秀琳接下書法攤位的重任，持續服務至今，轉眼已是第10個年頭。

每逢年節展，書法攤位前總是排起長隊。王秀琳多以楷書、行書書寫，字體端正清楚，深受民眾喜愛。「大家想寫什麼，我就寫什麼。」不論是「恭賀新春」、「新年快樂」，或依生肖變化的吉祥祝語，他都即席揮毫。有時也會遇到民眾請他出點主意，希望透過一句春聯為生活添一份祝福。

在即將到來的馬年年節展上，王秀琳將與15歲的混血外孫女Kayla一同到場。Kayla自幼耳濡目染，看著外公寫字，約七歲起開始跟著臨寫，雖非系統學習，卻能掌握落筆的停頓與結構。在學校中文班舉辦的書法比賽中，她曾獲得獎項肯定。今年已是她第三年陪同外公參與年節展，除協助遞筆、鋪紙，也將一同寫字，成為現場難得一見的祖孫書法畫面。

除了在年節展服務華人社區，王秀琳也曾在長者活動中心指導多位美國長者學習書法，從握筆、運筆開始，一筆一畫示範。他表示，看到不同文化背景的人對中國書法產生興趣，讓他深受感動，也更加確信書法所承載的文化力量。

如今已年過九旬，王秀琳依然每天寫字，精神矍鑠。對他而言，持續揮毫不只是延續個人熱愛，更是一份對文化、對社區、對下一代的長久承諾。在新春將至之際，他用一張張春聯，為年節展寫下最溫厚、也最長久的祝福。

九十多歲的王秀琳，已連續10年義務為世界日報年節展書寫春聯、送上新年祝福。（受訪...
他的書法作品「愛我中華」曾參加中國文化部主辦的大型老年書畫展，並獲得優秀獎章。（...
王秀琳說，在每年年節展的現場，民眾最常要求寫的就是「福」字。（受訪者提供）
