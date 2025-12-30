AB 98法讓物流運作適法少汙染 以公共健康為出發點

AB98法案的核心就是讓物流運作回到「適合的地方」，而不是深入住宅街道與學校周邊。圖為物流卡車。（記者啟鉻／攝影）

AB 98法案是以公共健康為出發點的加州 法規，處理一個長期存在、卻常被忽視問題：當倉庫與貨運卡車快速擴張，社區承擔多少代價。該法案設計，圍繞一個核心概念：讓物流運作回到「適合的地方」，而不是在住宅街道與學校周邊。

加州2024年由州長紐森 簽署這項項法律，希望強化倉儲開發的規範，法案的全州統一截止執行時間是2028年1月1日，但「倉儲高密度區」則是2026年1月1日。包括加州參議員芮耶絲（Eloise Gómez Reyes）在內的提案發起人認為，地方政府在保護居民免受大型新倉庫帶來的空氣汙染 、噪音及其他潛在危害方面，仍有不足。

根據非營利媒體Calmatters報導，在AB 98規範下，未來倉庫設置不再只是土地是否便宜、交通是否方便的問題。法律明確將道路條件納入考量，要求倉儲開發必須與能承受重型車輛的道路系統相匹配。這意味著，卡車進出頻繁的設施，應靠近主要幹道與商業車輛為主的路線，而不是依賴原本為居民設計的地方道路。

法案另一個關鍵，是「拉開距離」。AB 98以實際空間距離作為保護工具，要求倉庫的裝卸活動與住宅、學校等地，必須保持一定的間隔。這樣的設計，反映立法者對長期健康風險考量，特別是柴油廢氣與細懸浮微粒對兒童與年長者的影響。

除位置與距離，AB 98也將環境標準直接納入倉庫營運的基本條件。法律要求新建倉儲設施在能源使用與排放控制上，必須達到更高門檻，並逐步導入零排放或低排放技術。同時，法案也對卡車長時間原地開著引擎的行為設下限制，減少那些看似微小、卻在日常生活中累積成重大汙染的排放來源。