歷史地標 長堤百年莊園免費開放 澳洲無花果樹超過140歲

記者啟鉻／長堤報導
「鎮園之寶」–具有百餘年歷史的澳洲無花果樹。（記者啟鉻／攝影）
「鎮園之寶」–具有百餘年歷史的澳洲無花果樹。（記者啟鉻／攝影）

在南加州長堤市（Long Beach)，隱身於城市一角的Rancho Los Cerritos，是一處不為多數人熟知、卻充滿歷史厚度的百年莊園。這座始建於1844年的土磚宅邸，於1970年被列為美國國家歷史地標，譽為「墨西哥統治時期南加州規模最大、最宏偉的土坯住宅」。如今，這裡作為博物館免費對外開放，靜靜訴說加州牧場時代的興衰與變遷。

許多遊客初次踏入莊園，最先被震撼的，往往不是建築本身，而是後花園裡那棵氣勢磅礴的巨型無花果樹。這棵Moreton Bay Fig原產澳洲，又稱澳洲無花果樹，樹齡已超過140年。據介紹，19世紀80年代由Bixby家族種下，原本是兩棵樹苗，隨著歲月流轉，竟逐漸融合為一棵龐然大物，但兩棵樹的輪廓依稀可見。如今樹木枝葉繁茂、樹冠如傘，盤根錯節的根系裸露於地表，依然展現驚人的生命力，讓每一位到訪者駐足讚嘆。

除了這棵「鎮園之寶」，園內還有一棵來自亞洲的銀杏樹，同樣令人印象深刻。雖然樹幹透露著歲月痕跡，但每逢秋季，滿樹金黃的葉片為莊園增添溫暖色彩。這棵銀杏栽種於1930年代，至今也近百年歷史，是遊客拍照打卡的熱門景點。

漫步園區，還能看到高聳挺拔的百餘年的義大利柏樹，以及多樣的本土與特色植物，呈現南加州原生生態豐富樣貌。果樹園、香草園與加州原生植物花園，透過乾溪床與灌木配置，讓人近距離感受自然與人文共存的園藝美學。

在義工導遊的帶領下，遊客還可走進土磚住宅內部，參觀牧場時期的辦公室、洗衣房、倉庫、圖書館與餐廳。牆上泛黃的老照片與陳列的生活器物，彷彿帶人穿越回百餘年前的牧場歲月。

若細細品味，園區內還藏著不少珍貴的歷史遺物，包括曾矗立於維吉尼亞鄉村俱樂部的古老大門（Virginia Country Club Gate）、西班牙與墨西哥統治時期用來熬煮牛脂的油鍋（Trypot）、骨董水塔（Water Tower），以及1840年代使用的土烤爐（Horno）。這些靜默的遺跡，為莊園增添更多歷史層次。

Rancho Los Cerritos開放免費參觀，附設免費停車；地址：4600 N. Virginia Road, Long Beach；電話：562-206-2040。

深秋時節，園區近百年銀杏樹，金黃色樹葉成為打卡熱點。（記者啟鉻／攝影）
深秋時節，園區近百年銀杏樹，金黃色樹葉成為打卡熱點。（記者啟鉻／攝影）

