聚焦AI 佛教團體展現願景

由中美文化交流協會、世界佛教和平促進會及世佛聯財務委員會組成的團隊，日前參加世界佛教徒聯誼會成立75周年慶典。（王蜀提供）

由中美文化交流協會、世界佛教和平促進會及世佛聯財務委員會組成的團體，日前前往泰國 曼谷參加世界佛教徒聯誼會（World Fellowship of Buddhists，簡稱「世佛聯」）第31屆大會暨成立75周年慶典。該團體表示，此行收穫頗豐。

活動吸引全球18個國家、38個地區的200餘佛教領袖、學者與代表齊聚，以「佛教的願景：在人工智慧 時代培育智慧與福祉」為主題，聚焦佛教如何以智慧、慈悲與正念，回應科技快速發展所帶來的倫理與社會挑戰。

十方禪林美國準提會會長王蜀表示，中國佛教協會副會長宗性法師發言令她印象深刻。宗性法師提到「世佛聯 」 自1950年成立以來，始終致力於推動佛教徒堅守佛陀教義、傳播佛陀教誨，中國佛教界與「世佛聯 」同船而渡， 為促進全球佛教界合作與文化交流作出積極貢獻。相信在全世界佛教徒同心協力下， 「世佛聯 」會更團結壯大，共同為佛法弘揚傳播作出更大貢獻。