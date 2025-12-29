聚焦AI 佛教團體展現願景
由中美文化交流協會、世界佛教和平促進會及世佛聯財務委員會組成的團體，日前前往泰國曼谷參加世界佛教徒聯誼會（World Fellowship of Buddhists，簡稱「世佛聯」）第31屆大會暨成立75周年慶典。該團體表示，此行收穫頗豐。
活動吸引全球18個國家、38個地區的200餘佛教領袖、學者與代表齊聚，以「佛教的願景：在人工智慧時代培育智慧與福祉」為主題，聚焦佛教如何以智慧、慈悲與正念，回應科技快速發展所帶來的倫理與社會挑戰。
十方禪林美國準提會會長王蜀表示，中國佛教協會副會長宗性法師發言令她印象深刻。宗性法師提到「世佛聯 」 自1950年成立以來，始終致力於推動佛教徒堅守佛陀教義、傳播佛陀教誨，中國佛教界與「世佛聯 」同船而渡， 為促進全球佛教界合作與文化交流作出積極貢獻。相信在全世界佛教徒同心協力下， 「世佛聯 」會更團結壯大，共同為佛法弘揚傳播作出更大貢獻。
中國佛教協會會長演覺法師獲推選為世佛聯名譽主席，會議同時舉行第13屆世界佛教大學理事會會議及多場專題研討。大會選出八名新任執行委員，中國佛教協會副秘書長普正法師與台灣宗教徒協會理事長釋明光法師連任當選。
