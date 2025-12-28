我的頻道

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

台裔匯錢來美 稅事別輕忽

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
會計師呂旭明主講跨境資產傳承重點，提醒具美國身分的華人家庭，應及早透過信託架構妥善規畫資產。（記者張庭瑜/攝影）

北美華人會計師協會「2025歲末財稅保險講座」主講人之一會計師呂旭明指出，具美國身分的華人家庭，在跨境資產回流過程中，若未透過信託完整規畫，貿然將資金匯入美國，恐面臨美台雙重課稅、補稅與罰金風險，提醒民眾特別注意。

呂旭明曾任台灣財政部稽查員，長期負責資金外逃與境外所得查核，現專注美台跨境資產與稅務規畫。他指出，許多具雙重國籍或長期居住台灣的美國公民，往往在不自覺情況下，成為美國稅法認定的永久納稅義務人，當資產欲回流美國供子女使用或進行家族傳承時，常遭美國國稅局（IRS）要求補繳所得稅、贈與稅及遺產稅。

他舉例，一名98歲的金控集團大股東，名下擁有逾2億美元資產，包括台灣上市股票及新加坡私人銀行帳戶，其本人及子女皆為美國公民。若未經適當規畫就移轉資產，除可能需就未申報的海外資產補繳稅款，並負擔約5%的「簡化申報（Streamlined）」罰金外，還可能觸及美台稅務機關合作下的聯合查稅機制。

針對此類情況，呂旭明建議採取「信託三步驟」策略。第一步是在台灣設立自益信託，將個人名下資產過戶至信託，由本地公司擔任受託人，完成資產合法「脫名化」；第二步設立境外控股公司，由台灣信託持股，使資產國際化，降低與台灣個人的直接連結；第三步則將控股公司股權轉入美國信託體系，採用「指示型信託（Directed Trust）」架構，由家族成員擔任保護人，掌控信託運作與資產分配方向。

他說明，「指示型信託」可由專業受託人依家族指示，執行資產管理與投資決策，並統一處理相關申報義務，降低受益人因申報不全而遭罰的風險。此類信託具高度彈性，可依家族需求調整受益人、替換受託人，或整並信託架構，已成為美國資產傳承規畫中備受重視的工具之一。

此外，呂旭明提醒，許多家庭將教育費或生活費直接匯入子女的美國帳戶，再由子女支付學費，這容易被台灣稅局認定為贈與行為，而課徵贈與稅。他建議，相關費用應由父母直接支付，或透過信託統一支出，以確保資金流向與稅務處理的合理性。

針對中國資產的規畫，他指出，早年以美國護照在中國購置不動產者，若有出售並將資金回流，宜先進行身分轉換（例如改以台胞證），並透過信託架構由非美國人身分處理資金出口，有助降低違反當地外匯規定及觸發美國納稅責任的風險。

美國公民 華人 新加坡

調香DIY風起 華人店香氛體驗

華青不怕苦 羅斯密開知名披薩分店

