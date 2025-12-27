南加主流商圈聖誕節冷清清 華人商圈人氣旺

聖誕節當天，東區鑽石廣場規模最大餐廳座無虛席，還有不少顧客排隊等候就餐。（記者啟鉻／攝影）

每年聖誕節 當天，南加主流商圈彷彿按下暫停鍵。大型商場歇業、連鎖超市關門，格外安靜。然而，走進聖蓋博谷華人聚集的商圈，卻是截然不同的景象：人群簇擁、煙火氣十足，餐廳門口排起長長等候隊伍，熟悉的鄉音此起彼落，讓人分不清是在過華人傳統年節，還是在美國過聖誕節。

對許多華人家庭乃至亞裔而言，聖誕節未必帶有濃厚宗教色彩，卻是一個難得的團聚時刻。當西方家庭圍坐壁爐旁共享火雞與交換禮物時，不少華人選擇與親友相約中餐館 ，一桌熱氣騰騰傳統佳餚，取代了聖誕大餐。在聖谷東區的鑽石廣場，是聖誕節當天東部最熱鬧的地方。

廣場上規模最大的中餐廳半島海鮮酒家座無虛席，等待用餐的顧客甚至排起長隊。一家餐廳業者表示，聖誕節當天，該廣場的餐廳幾乎家家生意興隆。許多中餐館在聖誕節成了「全勤上班」代表，從中午到晚上座無虛席。對餐飲業者而言，這一天既忙碌又充滿人情味。對顧客來說，排隊等位的過程本身也是一種節日體驗。

來自河濱市的菲律賓裔與華人組成的大家庭有十餘人，當天來到鑽石廣場餐廳就餐。家庭成員Joseph說，每年他們都會在聖誕節當天外出就餐，這種方式已十餘年了。他說，平安夜大家各自在家裡度過，聖誕節是親友們聯絡情感的時候，聚餐就是最好的表達和問候。

羅蘭岡台僑居民John Yu與家人外出就餐。他表示，自己來自台灣，在洛杉磯生活多年，家人早已習慣在不同文化之間找到平衡。聖誕樹、燈飾、祝福卡片，與中式團圓、共享美食並不衝突。比如，他陪孩子參加社區組織的聖誕活動，再與長輩、親友在中餐館聚會。節日形式或許不同，但核心不變，就是始終陪伴、團圓與溫暖。