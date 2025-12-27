我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

南加主流商圈聖誕節冷清清 華人商圈人氣旺

記者啟鉻／洛杉磯報導
聖誕節當天，東區鑽石廣場規模最大餐廳座無虛席，還有不少顧客排隊等候就餐。（記者啟鉻／攝影）
聖誕節當天，東區鑽石廣場規模最大餐廳座無虛席，還有不少顧客排隊等候就餐。（記者啟鉻／攝影）

每年聖誕節當天，南加主流商圈彷彿按下暫停鍵。大型商場歇業、連鎖超市關門，格外安靜。然而，走進聖蓋博谷華人聚集的商圈，卻是截然不同的景象：人群簇擁、煙火氣十足，餐廳門口排起長長等候隊伍，熟悉的鄉音此起彼落，讓人分不清是在過華人傳統年節，還是在美國過聖誕節。

對許多華人家庭乃至亞裔而言，聖誕節未必帶有濃厚宗教色彩，卻是一個難得的團聚時刻。當西方家庭圍坐壁爐旁共享火雞與交換禮物時，不少華人選擇與親友相約中餐館，一桌熱氣騰騰傳統佳餚，取代了聖誕大餐。在聖谷東區的鑽石廣場，是聖誕節當天東部最熱鬧的地方。

廣場上規模最大的中餐廳半島海鮮酒家座無虛席，等待用餐的顧客甚至排起長隊。一家餐廳業者表示，聖誕節當天，該廣場的餐廳幾乎家家生意興隆。許多中餐館在聖誕節成了「全勤上班」代表，從中午到晚上座無虛席。對餐飲業者而言，這一天既忙碌又充滿人情味。對顧客來說，排隊等位的過程本身也是一種節日體驗。

來自河濱市的菲律賓裔與華人組成的大家庭有十餘人，當天來到鑽石廣場餐廳就餐。家庭成員Joseph說，每年他們都會在聖誕節當天外出就餐，這種方式已十餘年了。他說，平安夜大家各自在家裡度過，聖誕節是親友們聯絡情感的時候，聚餐就是最好的表達和問候。

羅蘭岡台僑居民John Yu與家人外出就餐。他表示，自己來自台灣，在洛杉磯生活多年，家人早已習慣在不同文化之間找到平衡。聖誕樹、燈飾、祝福卡片，與中式團圓、共享美食並不衝突。比如，他陪孩子參加社區組織的聖誕活動，再與長輩、親友在中餐館聚會。節日形式或許不同，但核心不變，就是始終陪伴、團圓與溫暖。

華人超市也在聖誕節火力全開。在聖谷東區，幾乎所有的華資超市都在營業，開業不久的華人火鍋料理店也開門迎客，把握節日消費熱流。不少華人消費者在當天選擇購物，在奇諾岡新開業的海鷗超市購物的華人母女表示，與平時沒有太多差別，因為來美時間不長，覺得聖誕節對於他們來說不算正式節日，春節才更屬於華人自己的節日，也更覺親切。

聖誕節當天，奇諾岡一家華資超市門前選購商品的華人顧客。（記者啟鉻／攝影）
聖誕節當天，奇諾岡一家華資超市門前選購商品的華人顧客。（記者啟鉻／攝影）

華人超市 聖誕節 中餐館

上一則

加州夏弗湖 獲評全美最具節日氛圍地區之一

下一則

張楷50歲健身不輟 減肥機密僅一招

延伸閱讀

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統
法拉盛教堂聖誕節禮拜 旅客居民齊聚

法拉盛教堂聖誕節禮拜 旅客居民齊聚
我喜歡聖誕節

我喜歡聖誕節
勞工部為羅蘭岡中餐廳9員工 追回1.7萬欠薪

勞工部為羅蘭岡中餐廳9員工 追回1.7萬欠薪
克扣加班費+小費？南加羅蘭岡中餐廳遭勞工部調查

克扣加班費+小費？南加羅蘭岡中餐廳遭勞工部調查
99大華羅蘭岡店 12/20、21 歲末壓軸 ～「大華聖誕市集」

99大華羅蘭岡店 12/20、21 歲末壓軸 ～「大華聖誕市集」

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則