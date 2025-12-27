藥師跨界經營 「島嶼茶鄉」創造台灣茶文化場域

「島嶼茶鄉」推出以品牌標誌為造型的梅花燒，將台灣街頭小吃元素融入茶飲空間，吸引顧客搭配飲品享用。（記者張庭瑜╱攝影）

在手搖飲料店競爭激烈的南加州 聖蓋博谷地區，茶飲品牌「島嶼茶鄉」以清楚的市場定位與經營理念，逐漸在眾多品牌中站穩腳跟。該店的創辦人有藥學背景，堅持茶葉全數來自台灣，並主打高度客製化的點單模式，吸引重視茶味與品質的消費族群。

創辦人李孟儒（Lucy）2013年赴美攻讀藥學，畢業後曾任醫院藥師，並擔任藥理學助理教授。看似穩定且前途明確的學術與專業道路，卻讓她感到缺乏熱情。她坦言，醫院的日常工作相對制式，促使她重新思考投入其他真正感興趣的領域。

身為台灣人，Lucy自小養成喝手搖飲料的習慣，家中泡茶的經驗，也培養出她對茶葉品質的敏銳度。藥學背景，則讓她對原料成分與品質格外在意，這份對細節的堅持，成為她日後投入茶飲創業的重要動機。

2019年，她與兩位合夥人投入手搖飲料事業，在阿罕布拉市籌備第一家門市。歷經半年多裝修，2020年2月疫情 初期開業。她回憶，原本擔心疫情將重創營運，沒想到外送需求快速成長，反而帶動業績。2022年，團隊成立自有品牌「島嶼茶鄉」，建立品牌識別。在她眼中，「島嶼茶鄉」不僅是一間茶飲店，更是推廣台灣文化的平台。「既然來到美國，就希望把家鄉的好東西介紹出去。」

「島嶼茶鄉」的茶葉全數來自台灣中南部，Lucy每次返台，都親自走訪茶莊試茶、選茶。品牌名稱也經過反覆思考，「島嶼」象徵台灣，「茶鄉」則凸顯產品核心。她指出，為符合美國市場口味，在茶味呈現上刻意比台灣更濃郁，「台灣是奶貴、茶便宜，美國剛好相反，美國消費者更在意茶味本身」。一旦找到合適的供應商，便不輕易更換，以確保品質穩定。

高度客製化，是「島嶼茶鄉」的一大特色。以烏龍奶茶為例，顧客可自行選擇茶種、奶類、甜度與冰量。Lucy將此模式，比喻為美國連鎖披薩品牌Blaze Pizza的自選配料，但這樣的設計，也大幅提高營運與訓練難度。開業初期，她幾乎天天站在櫃檯指導員工，協助他們熟悉流程與備料方式。

在經營策略上，「島嶼茶鄉」並未採取大規模連鎖品牌常見的高資本路線。Lucy指出，天普 市門市的整體投入，約為大型連鎖品牌的一半，其中一名合夥人具備裝修專長，部分工程自行完成，讓資金能更有效運用。

在產品設計上，店內同時兼顧亞洲與美國市場口味。經典奶茶類產品，較受台灣消費者青睞；加入櫻花、特殊水果等創意飲品，則吸引願意嘗試新口味的年輕族群與在美出生的華裔（ABC）消費者。

「島嶼茶鄉」目前已規畫在聖荷西開設第三家門市，將以合夥模式與矽谷工程師合作。Lucy表示，暫時無意發展加盟體系，選擇以智慧財產權交換資金投入。

即使市場競爭激烈，Lucy仍堅持誠信經營原則。她強調，所有流程皆依照規定申請，不走捷徑，也不為行銷而刻意包裝或美化錯誤。目前，她仍持續在大學任教，過著教職與創業並行的斜槓生活。她形容，教書帶來穩定感，經營門市則提供動力，兩者相輔相成。