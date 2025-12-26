TikTok「踢門」惡作劇 加州警：可致嚴重控罪 多人已被捕

南加的穆列塔警局指出，「踢門」惡作劇已有多人因此被捕，涉事青少年面臨入屋盜竊、刑事毀壞和其他重罪指控。(取自穆列塔警局官網)

最近TikTok 流行名為「踢門」的惡作劇挑戰影片，展示青少年前往陌生人的家門或車房門外，踢門後立即逃走，已引起包括在加州 在內的全國性憂慮。加州執法機構警告，這種挑戰行為，會導致嚴重控罪如入室盜竊、刑事毀壞等，且已有多人被捕。

這些名為「踢門」的TikTok挑戰片，參加挑戰者自拍過程。影片中可見，孩子們會走到陌生人的前門或車房門前，踢門或用力敲門，有時敲門力度，大得足以把門打破，之後立刻逃跑。他們把影片錄製下來，放上網上博取瀏覽量和點讚。

警方正警告居民注意此一最新、已在多州出現的社群危險趨勢，包括加州、華盛頓州、佛羅里達州和德州 ，並引起居民擔憂。南加的穆列塔（Murrieta）警局23日稱，已有多人因此被捕，涉事青少年面臨入屋盜竊、刑事毀壞和其他重罪指控。

警方擔心，這類惡作劇會升級為破壞行為或暴力事件。穆列塔警局在一份聲明中表示：「這現象就似惡作劇的升級版，是舊式的『按門鈴後逃跑』，但現在聲音更大、更危險，並令屋內的人更加驚恐。」由於猛烈踢門聲，聽起來像是有人正要破門入屋，部分居民或會採取行動，撥打911報警，甚至使用武力自衛。

聲明指出：「這看起來無傷大雅的網路娛樂，實際上是惡意破壞行為，可以升級為刑事指控、人身傷害，甚至更壞的後果。」

有個案中，房主的門框被踢壞，損失約900美元。根據加州的法律，損失超過950美元的案件可被列為重罪，家長也將承擔孩子造成的經濟損失。