波莫那華資日間中心 服務華人長者

該中心提供豐富文娛活動。圖為舞蹈學員們合影。（記者啟鉻／攝影）

在南加州聖蓋博 谷東區的波莫那市（Pomona），面向華人 長者的社區福利新亮點、Gentle Heart Daycare吉泰日間中心已投入運作。該中心專注華人長者群體，提供日間照護服務、文化活動及社交空間，隨著當地華人居民增多，這樣一個兼顧文化需求與健康照護的中心，對當地華人家庭和長者都具有重要意義。

走進中心入口，牆壁上有中文標誌「關愛老人，幸福之家」及「傳承孝道文化，弘揚美德」，讓長者一進門，就感受到熟悉和溫暖。才藝室裡，幾位長者正專心學習吹奏管樂器，創辦人Anthony Chin介紹，中心提供包括健康監測、營養膳食、輕量運動、認知訓練及社交活動等多元服務。工作人員均能以中文溝通，讓長者在熟悉語言環境中接受照護，並參與趣味課程和社交活動，有專業老師全程指導，幫助減少孤單感。中心的才藝課程多達十餘項，包括京劇、太極拳及抗阻力健身運動等。

Anthony Chin表示，當地已有幾家成人日間中心，但多年來缺乏專門服務華人長者的機構。看到東區華人社區日益增長，而年輕人忙於事業，無法全天照顧父母，他七年前萌生打造華人日間中心的想法。經市府批准，中心於2025年5月開始對外服務。一位華女長者興奮說：「在家憋久了，恐怕中文表達都退步了。」另一位長者表示，過去長時間待在家裡心情壓抑，但來到中心後，能與大家交流，心情舒暢，人也精神不少。

Anthony Chin指出：「中心的所有設施，都按照長者需求設計，希望打造安全、溫暖環境，讓華人長者白天有活動、有陪伴，也讓子女放心工作。」此外，中心還定期舉辦傳統節日慶祝活動、文娛與健康講座，並提供「世界日報」等中文閱讀內容，讓長者保持文化認同並獲取最新健康資訊。餐飲方面，除正餐，中心還提供早餐自製豆漿與小點心，照顧長者多樣飲食需求。