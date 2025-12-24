醜毛衣迎聖誕 洛杉磯華人做公益捐助動保

來賓身穿聖誕主題毛衣的，色彩鮮明、造型逗趣，展現「醜毛衣聖誕派對」的歡樂氣氛。（記者張庭瑜/攝影）

星願傳播日前在洛杉磯 舉辦「醜毛衣聖誕派對」，會場內燈光柔和、聖誕裝飾點綴四周，民眾身穿各式繽紛毛衣，有的戴麋鹿角、有的披閃亮圍巾，笑聲與歌聲交織，洋溢濃厚節慶氣氛。

星願傳播負責人黃俊萍表示，醜毛衣派對，是美國具代表性的聖誕傳統，通常在每年12月第三個星期六舉行，華人 社區較少類似活動，因此今年首次嘗試，希望讓大家放下拘謹，用輕鬆、有趣的方式迎接聖誕節 。她說，活動規定不需正式服裝，「只要可愛、搞怪、有特色就好」，讓現場充滿童趣。 活動由主持人紀月恆（左）、冷嫚琪主持，兩人以輕鬆活潑的互動帶動現場氣氛。（記者張庭瑜/攝影）

當晚節目一開始，多位歌手輪番登台，從聖誕經典歌曲到國、粵語老歌接連演唱，台下觀眾不時跟著節奏輕聲哼唱，遇到熟悉旋律時，更是全場大合唱。部分歌曲特別改編成輕快版本，不少人乾脆走到舞台前方隨音樂擺動身體，氣氛逐漸升溫。

晚餐時段，私廚團隊端出一道道精緻料理，賓客一邊用餐、一邊欣賞舞台演出，形成宛如聖誕家庭聚會般的溫馨畫面。黃俊萍指出，活動不以營利為考量，而是希望朋友帶著朋友來，「聽好歌、吃好菜、過一個開心的夜晚」。

壓軸登場的醜毛衣走秀，更是笑聲不斷。參賽者依序踏上臨時T台，有人身穿滿是燈飾的毛衣閃閃發亮，也有人以誇張配件博得滿堂彩。主持人不時與參賽者互動，台下觀眾則熱情鼓掌、加油助陣。主辦單位現場頒發獎牌與紅包，第一名可獲100美元獎金，第二名與第三名各得50美元，另設多項特別獎，讓參與者皆有驚喜。

除歡樂氛圍，活動也結合公益。黃俊萍分享，星願傳播過去三、四年舉辦的活動，多與動物保護相關，現場募得的款項，將捐助動物保護團體。