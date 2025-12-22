我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

聖誕周風雨襲南加 氣象局發洪水警戒

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州聖誕周將迎強降雨。（示意圖，取材自Pexels）
南加州聖誕周將迎強降雨。（示意圖，取材自Pexels）

氣象預報指出，南加州將迎來一個多雨的聖誕周，預計自23日（周二）起連續4天降雨。

城市新聞網（CNS）報導，美國國家氣象局（NWS）表示，洛杉磯縣大部分地區自23日下午至25日晚間發布洪水警戒，山麓與山區可能發生土石流與泥流，包括近期遭受野火的地區。

氣象局同時預測，23日晚至24日將出現「非常強勁的風勢」，高山地區陣風最高可達每小時80哩，低海拔地區也可能出現每小時40至50哩強風。

國家氣象局指出，過去幾天影響北加州的「大氣河流（Atmospheric River）」將於23日南移，直撲南加州。23日傍晚預計降雨量不到半吋，但最強降雨將在23日深夜至24日期間出現。

氣象局發布：「在24日風暴高峰期間，特別是在迎風坡地區，每小時降雨量很可能輕易超過1吋。最強降雨將集中在向南的山區，但低海拔地區也可能出現接近每小時1吋豪雨。位於特別脆弱地區或近期火災燒毀區域的民眾，應立即採取防護措施。」

預報人員補充說：「幾乎可以確定將出現多起土石滑落事件，並可能因豪雨或排水系統堵塞導致嚴重淹水，近期火災燒毀區附近也可能發生土石流。」

雖然風暴最嚴重的時段可能落在24日，但聖誕節當天（周四）仍可能出現間歇性降雨，局部地區雨勢偏大。26日與27日在偏南至西南氣流影響下，仍可能有零星陣雨，不過屆時每小時降雨量預計將低於四分之一吋。

此次風暴預計不會帶來明顯降雪，雪線將於25日與26日降至約7000呎。

氣溫方面，風暴來臨前將出現降溫趨勢。洛杉磯市中心22日（周一）最高溫約為華氏67度，之後逐漸下降，26日降至約59度。夜間低溫在本周初多落在50多度，周末部分地區將降至40多度。

加州 南加 洛杉磯

上一則

台美急難救助協會歲末送暖 發放200份禮物包

下一則

川普移民政策收緊 蘋果、Google 籲H-1B雇員勿離美

延伸閱讀

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒
聖誕檔電視電影 傳遞愛與奇蹟

聖誕檔電視電影 傳遞愛與奇蹟
封面故事／好萊塢遊行 拉開聖誕序幕

封面故事／好萊塢遊行 拉開聖誕序幕
22部在此取景拍攝 康州大推「聖誕電影之旅」

22部在此取景拍攝 康州大推「聖誕電影之旅」
封面故事／拜訪10大迷人小鎮 來場聖誕浪漫之旅

封面故事／拜訪10大迷人小鎮 來場聖誕浪漫之旅
封面故事／全球聖誕旅遊首選城市 倫敦獲「加冕」

封面故事／全球聖誕旅遊首選城市 倫敦獲「加冕」

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身