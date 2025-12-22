接受華商招待遊賭城 洛市議員被罰13.8萬將上訴

我的頻道

編譯組/綜合報導
洛杉磯市議員李約翰（左），遭市道德委員會開罰近13萬8000美元，引發外界要求其辭職的聲浪。（截圖洛杉磯市府網站）
紐約郵報（New York Post）、洛杉磯時報等媒體報導，洛杉磯韓裔市議員李約翰（John Lee），因2017年赴拉斯維加斯期間接受三名商人（其中兩人是華裔）的不當招待，遭市道德委員會開罰近13萬8000美元，引發外界要求其辭職的聲浪。

市道德委員會18日以4比0一致決議，認定李約翰在2017年任市政廳幕僚期間，違反市府贈禮與揭露相關規定。他被指接受由商人Andy Wang、Chris Pak及Michael Bai支付的高檔餐飲與娛樂，包括在Aria度假村賭場的Blossom餐廳用餐、Hakkasan夜店的瓶裝酒，並涉賭博的相關招待，卻未依法申報。

例如他們在Blossom餐廳用餐時，Andy Wang支付2500美元，點了魚翅湯、北京烤鴨及神戶牛肉等菜。而在Hakkasan夜店，Andy Wang支付三輪酒服務，每輪約8000美元，Chris Pak支付第四輪。李約翰稱，他曾從自動取款機取出300美元，作為飲品費用給Andy Wang，且當晚有大量同桌人飲酒。

在市道德委員會決定對李約翰開罰後，代表南加州、亦涵蓋李約翰所屬西北聖費南度谷（San Fernando Valley）選區的州眾議員斯基亞沃（Pilar Schiavo）呼籲李約翰辭職。斯基亞沃指出，這起案件是市議會近年一連串醜聞的最新一例，從歧視言論風波到公款挪用等行為，已嚴重侵蝕公眾信任。

李約翰在今年6月的聽證中辯稱，他在相關餐會中幾乎未用餐，且曾試圖支付這些費用。主持聽證的法官Ji-Lan Zang對其部分說法持保留態度，最初建議針對10項指控中的5項開罰約4.4萬美元。然而，道德委員會最終認定李約翰違反全部10項指控，將罰款金額提高至原建議的三倍以上。

對此，李約翰發表聲明痛批罰款「荒謬」，指道德委員會程序帶有政治動機並浪費資源，並強調委員會無視訴訟時效的限制（statute of limitations），他將向法院提起上訴。

此案亦牽涉李約翰的前上司、前第12選區市議員英格蘭德（Mitchell Englander）。英格蘭德同樣參與2017年拉斯維加斯之旅，並於2020年承認，在聯邦調查局調查時，曾謊報收受的現金與禮品，干擾當局調查。他被指收下華商Andy Wang提供、內含1萬5000美元現金的信封，英格蘭德最終被判向警方提供虛假信息罪成立，入獄14個月。他於2023年同意支付近8萬美元的道德罰款。

英格蘭德支付道德罰款同年，市道德委員會提告李約翰，指他處在2017年拉斯維加斯之旅有違規行為外，曾在洛杉磯市中心、韓國城多家餐廳接受不當禮品。李約翰多次否認，並辯稱已超過追訴時效。

