台歌手范怡文談人生 不再做「二老」

62歲的范怡文。（范怡文提供）

台灣歌手范怡文（Coco Fang）近日受邀到洛杉磯 演出。她接受本報專訪，談論新歌「美好時光」的製作和意義，更透露她的生活態度。范怡文說，下半輩子絕不做別人的老婆。

范怡文是台灣知名歌手，暢銷金曲包括「塵封已久的回憶」、「夜那樣深」、「一生情一生還」等，其中和張清芳 合唱的「這些日子以來」，更是成為當時台灣各大餐廳、PUB、卡拉OK的熱門金曲。范怡文以其獨特的低沉磁性嗓音，征服無數歌迷。

如今62歲的范怡文，仍活躍於歌唱界，最近的兩首歌曲分別是2023年由蕭煌奇所寫的「把自己寵壞」，以及2025年由崔軾玄打造的「美好時光」。兩首歌曲在各大排行上都有亮眼表現。

范怡文20年前離婚，育有兩個孩子。保持20年的單身，范怡文仍堅持這輩子不再結婚。她說，下半輩子絕不做「二老」，是指「老闆」和「老婆」。范怡文說，這兩種身分承擔很大責任，「不能不做好」。她一個人很自由，「不用管人，也沒有人管我」。她說，單身的一個好處，就是隨時可以去哪，行程安排不用配合誰。

范怡文20歲出頭時就成為歌手，在台灣打出名氣。她中間有20年空窗期，離開歌唱界從商。范怡文的服裝生意，讓她經歷大喜大悲。她當時創辦的服裝品牌Bianco，資本額超過新台幣2億元，短短十幾年在內地和台灣開設超過200家分店。然而就在她的服裝生意如日中天時，被親姐騙光，奪走所屬權，她淪落成巨額欠款的債務人。

經歷大喜大悲後，范怡文重新回到一生摯愛的歌唱事業。她的歌聲和歌曲，也多了一份歲月歷練和沉澱後的安穩與溫暖。其中一句歌詞唱道，「熄了燈開了窗透過一線星光，慢慢想舊時光所有歡喜憂傷，歲月像一杯佳釀，越品嘗越覺得醇香。」

雖然步入60歲，范怡文仍保持苗條好身材。范怡文是運動「重度」愛好者。她說，有時間的話，她每天做滿三小時運動。一小時重量訓練、一小時橢圓機、一小時瑜伽。若行程太忙，她也會擠出至少一小時運動。飲食方面，范怡文表示，吃飯順序很重要，她會最先吃蛋白質，接著吃蔬菜，最後再吃碳水。常年健身的她，也會喝蛋白粉補充營養。范怡文曾是甜品愛好者，吃完飯後必定吃甜食，但後來她完全戒掉甜食。