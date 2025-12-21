我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

台歌手范怡文談人生 不再做「二老」

記者王若然╱洛杉磯報導
62歲的范怡文。（范怡文提供）
62歲的范怡文。（范怡文提供）

台灣歌手范怡文（Coco Fang）近日受邀到洛杉磯演出。她接受本報專訪，談論新歌「美好時光」的製作和意義，更透露她的生活態度。范怡文說，下半輩子絕不做別人的老婆。

范怡文是台灣知名歌手，暢銷金曲包括「塵封已久的回憶」、「夜那樣深」、「一生情一生還」等，其中和張清芳合唱的「這些日子以來」，更是成為當時台灣各大餐廳、PUB、卡拉OK的熱門金曲。范怡文以其獨特的低沉磁性嗓音，征服無數歌迷。

如今62歲的范怡文，仍活躍於歌唱界，最近的兩首歌曲分別是2023年由蕭煌奇所寫的「把自己寵壞」，以及2025年由崔軾玄打造的「美好時光」。兩首歌曲在各大排行上都有亮眼表現。

范怡文20年前離婚，育有兩個孩子。保持20年的單身，范怡文仍堅持這輩子不再結婚。她說，下半輩子絕不做「二老」，是指「老闆」和「老婆」。范怡文說，這兩種身分承擔很大責任，「不能不做好」。她一個人很自由，「不用管人，也沒有人管我」。她說，單身的一個好處，就是隨時可以去哪，行程安排不用配合誰。

范怡文20歲出頭時就成為歌手，在台灣打出名氣。她中間有20年空窗期，離開歌唱界從商。范怡文的服裝生意，讓她經歷大喜大悲。她當時創辦的服裝品牌Bianco，資本額超過新台幣2億元，短短十幾年在內地和台灣開設超過200家分店。然而就在她的服裝生意如日中天時，被親姐騙光，奪走所屬權，她淪落成巨額欠款的債務人。

經歷大喜大悲後，范怡文重新回到一生摯愛的歌唱事業。她的歌聲和歌曲，也多了一份歲月歷練和沉澱後的安穩與溫暖。其中一句歌詞唱道，「熄了燈開了窗透過一線星光，慢慢想舊時光所有歡喜憂傷，歲月像一杯佳釀，越品嘗越覺得醇香。」

雖然步入60歲，范怡文仍保持苗條好身材。范怡文是運動「重度」愛好者。她說，有時間的話，她每天做滿三小時運動。一小時重量訓練、一小時橢圓機、一小時瑜伽。若行程太忙，她也會擠出至少一小時運動。飲食方面，范怡文表示，吃飯順序很重要，她會最先吃蛋白質，接著吃蔬菜，最後再吃碳水。常年健身的她，也會喝蛋白粉補充營養。范怡文曾是甜品愛好者，吃完飯後必定吃甜食，但後來她完全戒掉甜食。

范怡文與洛杉磯頗有緣分。她的女兒曾就讀亞凱迪亞高中，讀書的四年期間，她全職陪同照料女兒。在洛杉磯她也有不少好友。她表示，最喜歡吃這裡的西餐，喜歡沙拉和溫暖陽光的天氣；最不喜歡的是開車。她說，出門開車經常要45分鐘。她還感嘆洛杉磯這幾年的物價。她說，最愛的沙拉店，幾年前11至12美元，如今漲到18美元。並且小費也在漲，最低要給18%。

范怡文在餐廳。（范怡文提供）
范怡文在餐廳。（范怡文提供）
范怡文特別熱愛運動。（范怡文提供）
范怡文特別熱愛運動。（范怡文提供）

洛杉磯 亞凱迪亞 張清芳

上一則

加州擬重新發放非居民商業駕照 數千移民卡車司機鬆口氣

下一則

音樂弘法專題╱「隨緣」傳唱流量年逾千萬 洛杉磯寺則旭法師成網紅

延伸閱讀

美魔女范怡文 健身房秀超絕身材 稱絕不二婚 原因...

美魔女范怡文 健身房秀超絕身材 稱絕不二婚 原因...
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
「蜜雪冰城」美國首間分店在洛杉磯開業 招牌冰淇淋售價1.19美元

「蜜雪冰城」美國首間分店在洛杉磯開業 招牌冰淇淋售價1.19美元
台灣二代移民黃睿 參選洛杉磯市長

台灣二代移民黃睿 參選洛杉磯市長
大洛杉磯台灣客家會 贈長者150條毛毯

大洛杉磯台灣客家會 贈長者150條毛毯

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
99歲的葉容徽說起話來神采奕奕、笑聲爽朗。（記者趙健╱攝影）

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

2025-12-15 20:07

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡