華人服裝企業家 苗廣耀暖心捐贈回饋社區

記者啟鉻／奇諾岡報導
華人服裝業者苗廣耀（左）與奇諾谷商會會長Zeb Welborn（右）在捐贈的衣服前合影。（記者啟鉻╱攝影）
華人服裝業者苗廣耀（Henry Miao）以實際行動回饋社區，17日向奇諾谷商會（Chino Valley Chamber of Commerce）提供服裝捐贈。多年來，苗廣耀深耕中美服裝貿易領域，事業有成之餘，始終牢記創辦企業的初衷，即對社區有正面影響。

這次捐贈活動，在奇諾岡社區青少年輔導組織Boys Republic園區舉行，奇諾谷商會會長維爾博恩（Zeb Welborn）代表商會接受捐贈。苗廣耀說，他成為商會的成員已多年，此次捐贈物品以服裝為主，約80件亨銳凱世襯衫。

苗廣耀表示，聖誕節前夕，除向奇諾谷商會捐贈，他還會到核桃市長者中心為長者們捐贈部分服裝，在奇諾市為孩童捐贈250件兒童套頭衫，也會趕赴長堤市（Long Beach）為無家可歸者提供食品和衣物，捐贈衣物總計近千件。

他表示，在服裝業界打拚多年，創立服裝品牌逐漸獲市場認可，但付出的辛勞難以言表。生活總是充滿責任與選擇。他始終告訴自己，如果有機會，盡可能幫助更多的人，只要力所能及，他都會義不容辭。

