中醫針灸師聯合公會年會 熱鬧登場

加州中醫針灸師聯合公會副會長兼秘書長蕭明強（左）和中醫師胡澤民（中）等在活動中合影。（主辦方提供）

美國加州 中醫針灸師聯合公會（CAUA）日前在聖蓋博舉辦年會，聯邦眾議員趙美心 出席並呼籲大家支持H.R.1667長者針灸法案，現場數百中醫出席，共同期盼未來中醫在美國能有更大影響力。

趙美心多年來積極爭取中醫師權益和中醫在美國的推廣。趙美心表示，她在今年和賓州聯邦眾議員Brian Fitzpatrick提出Acupuncture for Our Seniors Act，為長者的慢性疼痛等疾病治療提供更多可選方案。前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和加州眾議員金映玉等加入同意行列，希望該法案通過，服務全美7000萬長者。

當天活動內容豐富，符仲華教授分享浮針醫學新進展、中醫師胡澤民發表「案例醫學」研究與發展成果。胡澤民表示，醫學不只是技術和藥物，更是一整套關於理解生命、守護健康的文明體系。長期以來，各國傳統醫學或民間療法，如中醫、韓醫、印度醫學、苗醫、藏醫、蒙醫等，常被貼上「缺乏科學依據」、「不被國際主流體系認可」等標籤。許多深藏民間、真實有效的經驗方與療法，既沒有合法地位，也缺乏被納入現代醫學體系的合適語言。透過案例醫學框架，傳統醫學不再只是民間經驗，而是擁有清晰學理座標。尤其傳統醫學通過AI分析，轉化為可驗證追蹤的系統方案時，案例醫學將不再只是經驗醫學，而是升級為數據賦能的實踐醫學。