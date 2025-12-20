我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

研究：95%槍擊案與精神病無關

記者劉子為/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
帕克蘭高中槍案倖存教師Sarah Lerner指出，校園槍擊只是槍枝暴力的一小部分，教師每天面對的，還包括社區槍擊、家庭暴力與仇恨犯罪帶來的長期影響。（會議截圖）
帕克蘭高中槍案倖存教師Sarah Lerner指出，校園槍擊只是槍枝暴力的一小部分，教師每天面對的，還包括社區槍擊、家庭暴力與仇恨犯罪帶來的長期影響。（會議截圖）

美國槍枝暴力與大規模槍擊事件，長年成為社會難以擺脫的陰影。每起重大槍擊事件後，全國輿論往往掀起憤怒與哀悼，但在憲法爭議與根深柢固的槍枝文化影響下，政策回應始終進展有限。

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）19日舉行線上簡報會，邀請校園槍擊事件倖存者、精神醫學與公共衛生領域專家，共同探討大規模槍擊的成因，以及聯邦和地方各級可行的政策工具。

帕克蘭(Parkland)高中槍擊案倖存教師、Teachers Unify to End Gun Violence共同創辦人Sarah Lerner在會中回顧，2018年槍擊發生後，學校停課約兩周。她坦言，重返校園後，「幾乎沒有真正的教學」，教師與學生更多是在進行情緒支持與心理復原。

Lerner指出，創傷與震驚，讓她花了半年時間才逐步整理思緒，並透過心理治療等協助走出陰影。她強調，校園槍擊只是槍枝暴力的一小部分，教師每天面對的，還包括社區槍擊、家庭暴力與仇恨犯罪帶來的長期影響。也因此，她與其他來自不同州的倖存教育工作者，於2021年底共同成立組織，希望讓教師的第一線經驗，成為槍枝暴力防治討論中不可忽視的聲音。

針對「精神疾病是否導致大規模槍擊」的長期爭議，哥倫比亞大學預防與評估中心（COPE）主任、精神醫學教授Ragy Girgis分享其團隊研究成果指出，分析1900年至今、涵蓋全球約2300起大規模謀殺案件後，發現約95%的美國大規模槍擊事件，與精神疾病無直接因果關係，僅約5%與嚴重精神病有關。

研究同時發現，超過50%的大規模槍擊者在犯案後自殺，顯示自殺意圖在行為決策中扮演關鍵角色。此外，抗憂鬱藥與精神科藥物不僅未導致槍擊事件，反而在預防自殺上具保護效果。

約翰霍普金斯大學公共衛生學院教授Daniel Webster則從數據角度指出，美國的凶殺率長期為其他高收入國家的約8倍，若僅看槍枝凶殺，更高達25倍。不過，自2021至2022年高峰後，全美凶殺率已下降約40%，底特律、巴爾的摩、費城與紐奧良等城市的降幅尤為明顯，部分城市甚至出現數十年來最低水準。

Webster分析，疫情解封後，警政、司法與社會服務體系逐步恢復運作，加上聯邦政府在疫情期間挹注大量資源，擴大社區暴力介入計畫，都是凶殺率下降的重要原因。他也提到，2022年通過的「兩黨更安全社區法」雖非全面槍枝管制法案，但在資金、背景審查與地方防暴計畫上發揮實質作用；同年針對「幽靈槍」零件套件的新規定，亦在多個城市顯著降低非法自製槍枝流入社區的情況。

美國社群媒體舉行線上簡報會，探討大規模槍擊的成因，以及聯邦和地方各級可行的政策工...
美國社群媒體舉行線上簡報會，探討大規模槍擊的成因，以及聯邦和地方各級可行的政策工具。（示意圖取自Pexels）

槍擊 疫情 費城

上一則

華資超市豬肉、蔬果特價引搶購 她狂買30磅五花肉

下一則

大洛杉磯台灣客家會 贈長者150條毛毯

延伸閱讀

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
布朗大學槍案兇嫌在新罕州死亡 疑與MIT教授謀殺有關

布朗大學槍案兇嫌在新罕州死亡 疑與MIT教授謀殺有關
2天內2血案 布朗大學槍擊 疑與MIT教授命案有關

2天內2血案 布朗大學槍擊 疑與MIT教授命案有關
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年