研究：95%槍擊案與精神病無關

帕克蘭高中槍案倖存教師Sarah Lerner指出，校園槍擊只是槍枝暴力的一小部分，教師每天面對的，還包括社區槍擊、家庭暴力與仇恨犯罪帶來的長期影響。（會議截圖）

美國槍枝暴力與大規模槍擊 事件，長年成為社會難以擺脫的陰影。每起重大槍擊事件後，全國輿論往往掀起憤怒與哀悼，但在憲法爭議與根深柢固的槍枝文化影響下，政策回應始終進展有限。

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）19日舉行線上簡報會，邀請校園槍擊事件倖存者、精神醫學與公共衛生領域專家，共同探討大規模槍擊的成因，以及聯邦和地方各級可行的政策工具。

帕克蘭(Parkland)高中槍擊案倖存教師、Teachers Unify to End Gun Violence共同創辦人Sarah Lerner在會中回顧，2018年槍擊發生後，學校停課約兩周。她坦言，重返校園後，「幾乎沒有真正的教學」，教師與學生更多是在進行情緒支持與心理復原。

Lerner指出，創傷與震驚，讓她花了半年時間才逐步整理思緒，並透過心理治療等協助走出陰影。她強調，校園槍擊只是槍枝暴力的一小部分，教師每天面對的，還包括社區槍擊、家庭暴力與仇恨犯罪帶來的長期影響。也因此，她與其他來自不同州的倖存教育工作者，於2021年底共同成立組織，希望讓教師的第一線經驗，成為槍枝暴力防治討論中不可忽視的聲音。

針對「精神疾病是否導致大規模槍擊」的長期爭議，哥倫比亞大學預防與評估中心（COPE）主任、精神醫學教授Ragy Girgis分享其團隊研究成果指出，分析1900年至今、涵蓋全球約2300起大規模謀殺案件後，發現約95%的美國大規模槍擊事件，與精神疾病無直接因果關係，僅約5%與嚴重精神病有關。

研究同時發現，超過50%的大規模槍擊者在犯案後自殺，顯示自殺意圖在行為決策中扮演關鍵角色。此外，抗憂鬱藥與精神科藥物不僅未導致槍擊事件，反而在預防自殺上具保護效果。

約翰霍普金斯大學公共衛生學院教授Daniel Webster則從數據角度指出，美國的凶殺率長期為其他高收入國家的約8倍，若僅看槍枝凶殺，更高達25倍。不過，自2021至2022年高峰後，全美凶殺率已下降約40%，底特律、巴爾的摩、費城 與紐奧良等城市的降幅尤為明顯，部分城市甚至出現數十年來最低水準。