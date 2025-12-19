我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

LAX新版國際航廈 洛杉磯元素濃厚

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
LAX國際航廈未來概念圖。（LAX提供）
LAX國際航廈未來概念圖。（LAX提供）

洛杉磯世界機場（LAWA）18日宣布，為迎接2028年洛杉磯奧運與帕運，將對洛杉磯國際機場LAX）國際航廈（Tom Bradley International Terminal）進行現代化升級，並同步公布設計效果圖。該項目已獲機場管理委員會批准，預計2026年1月動工。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，國際航廈的現代化工程，不僅投資在地勞動力，也彰顯洛杉磯已準備好在全球觀光競爭中脫穎而出。隨著洛杉磯準備迎接世界，這只是機場打造無縫旅客體驗、並為整個大洛杉磯地區擴大經濟機會的關鍵投資之一。

此次規劃的改善工程，將全面升級航廈的出境與入境樓層，改善旅客動線與整體體驗，同時注入濃厚「洛杉磯元素」，體現「LAX中的LA」，整體設計靈感來自洛杉磯的無盡夏日，融合陽光明媚的天空與好萊塢夜色。完工後的航廈，將呈現復古海灘文化的輕鬆氛圍，結合經典電影美學，歌頌這座城市標誌性的衝浪、陽光與鎂光燈下的夢想。

本專案將由Clark Construction領軍執行，隨著工程預計於下月動工，相關單位也已規劃措施，以降低對國際航班的影響，特別是在2026年夏季足球世界盃期間。

機場管理委員會主席Karim Webb表示，這項投資與以前洛杉磯市長布萊德利（Tom Bradley）命名的航廈精神相呼應。布萊德利對公平、行動力與全球連結的堅持，至今仍深深影響這座城市。

LAX國際航廈未來概念圖，更突出洛杉磯特色。（LAX提供）
LAX國際航廈未來概念圖，更突出洛杉磯特色。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 洛杉磯奧運 LAX

上一則

張素久捐藏品慈善拍賣 挺富蘭克林基金會

下一則

洛城新語╱「美寶」出生公民權 面臨川普式挑戰

延伸閱讀

前NASCAR賽車手比夫爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

前NASCAR賽車手比夫爾與家人搭飛機 北卡州墜毀
洛杉磯到芝加哥乘列車43小時 搭飛機得不到的享受

洛杉磯到芝加哥乘列車43小時 搭飛機得不到的享受
前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷

前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷
南加警破獲聖蓋博谷大型幫派 起訴20人

南加警破獲聖蓋博谷大型幫派 起訴20人
洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 有「難以言喻的魔力」

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 有「難以言喻的魔力」
全美最佳新餐廳 洛RVR稱冠

全美最佳新餐廳 洛RVR稱冠

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥