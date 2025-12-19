LAX新版國際航廈 洛杉磯元素濃厚

LAX國際航廈未來概念圖。（LAX提供）

洛杉磯世界機場（LAWA）18日宣布，為迎接2028年洛杉磯奧運 與帕運，將對洛杉磯國際機場 （LAX ）國際航廈（Tom Bradley International Terminal）進行現代化升級，並同步公布設計效果圖。該項目已獲機場管理委員會批准，預計2026年1月動工。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，國際航廈的現代化工程，不僅投資在地勞動力，也彰顯洛杉磯已準備好在全球觀光競爭中脫穎而出。隨著洛杉磯準備迎接世界，這只是機場打造無縫旅客體驗、並為整個大洛杉磯地區擴大經濟機會的關鍵投資之一。

此次規劃的改善工程，將全面升級航廈的出境與入境樓層，改善旅客動線與整體體驗，同時注入濃厚「洛杉磯元素」，體現「LAX中的LA」，整體設計靈感來自洛杉磯的無盡夏日，融合陽光明媚的天空與好萊塢夜色。完工後的航廈，將呈現復古海灘文化的輕鬆氛圍，結合經典電影美學，歌頌這座城市標誌性的衝浪、陽光與鎂光燈下的夢想。

本專案將由Clark Construction領軍執行，隨著工程預計於下月動工，相關單位也已規劃措施，以降低對國際航班的影響，特別是在2026年夏季足球世界盃期間。

機場管理委員會主席Karim Webb表示，這項投資與以前洛杉磯市長布萊德利（Tom Bradley）命名的航廈精神相呼應。布萊德利對公平、行動力與全球連結的堅持，至今仍深深影響這座城市。